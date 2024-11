Caribeños de Guadalupe, la orquesta que fundó hace 52 años Santiago Aspericueta Reyes, ha tenido en su delantera a grandes voces de la cumbia peruana, como Kike Farro, Josimar, Tommy Portugal, Darwin Torres, Esaud Suárez, Armando Junior, Viter Vergara, Jhair Ylanzo, Christian Llanos, Julio Chicoma y también Edwin Alcántara, el 'Romano de oro’, quien partió muy pronto, cuando apenas tenía 21 años de edad.

¿Quién fue Edwin Alcántara?

Edwin Franco Alcántara Limay nació el 17 de agosto de 1983, en Roma, localidad de Casa Grande (Ascope, La Libertad), de ahí su apelativo de 'el Romano de oro’. Con una infancia difícil, cantaba en los micros para llevar dinero a casa. A los 17 años, se presentó sin éxito al casting de Skándalo, una boyband de tecnocumbia que causó furor a inicios del 2000, y que estuvo integrada por Ronald Trevitazo y Ricky Trevitazo, Luigui Carbajal, Luis Sánchez, Giovanni Krall y Fary Martínez.

Antes de su ingreso a Caribeños de Guadalupe en 2002, Edwin Alcántara integró los grupos Revolución Caliente y Las Chicas de Azúcar, precisamente en un ‘mano a mano’ con este último es la forma en que los hermanos Aspiricueta Cabanillas lo escuchan cantar por primera vez y lo llaman a sus filas.

“Hay que saber perder” fue el primer éxito que los Caribeños de Guadalupe grabaron con la voz de Edwin Alcántara, el ‘Romano de Oro’. Luego vendrían “Ilusión de amor”, “Perdóname” y “Te olvidaré”. Hizo muy buena dupla con el animador Kike Urcia, quien llegó a ser su compadre, y en la actualidad tiene su propia Orquesta Digital D’nivel.

Los Caribeños de Gudalupe: Kike Urcia y Edwin Alcántara. Foto: Kike Urcia/Facebook





En cuanto a su vida privada, Edwin Alcántara tuvo con Deysi Cabrera Vargas a su único hijo, Maykel Joseph Alcántara Cabrera, de 18 años, quien a pesar del legado de su padre, no ha mostrado en sus redes sociales ningún interés por la música.

¿Cómo murió Edwin Alcántara?

Edwin Franco Alcántara Limay murió en un horrible accidente de tránsito ocurrido el 1 de enero de 2004. Horas antes, los Caribeños de Guadalupe habían despedido el año con un concierto en el club Gema de Casa Grande (La Libertad) y se dirigían a Jaen (Cajamarca) para otra presentación. En el camino fueron impactados por una camioneta cuyo conductor estaba ebrio. Murieron cuatro personas: el ‘Romano de Oro’, el trompetista Ángel Calderón, el promotor Teófilo Fernández y Segundo Hernández, el chofer del grupo.

La noticia conmocionó a los seguidores del grupo norteño de cumbia, y el 2 de enero, una multitud se congregó a las afueras de la morgue del Hospital Regional Docente Las Mercedes (Chiclayo). Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados a sus lugares de origen.

Los miembros sobrevivientes de la orquesta Caribeños de Guadalupe no estuvieron presentes en el entierro de Edwin Alcántara en el cementerio de Roma (La Libertad). Su hermana Hilda Alcántara tomó el micrófono para despedirlo cantando “Perdóname”, ante el llanto y clamor de los seguidores de el 'Romano de oro”.

En su epitafio se lee: “Recuérdenme con alegría, tal como compartimos muchos momentos de nuestras vidas. Ruego a Dios, a cuantos me recuerden con cariño, no lloren por mí, pues no he muerto. Solo moriré cuando ya no viva en el recuerdo de ustedes”.

Kike Urcia visita cada año la tumba de Edwin Alcántara y también a la madre de su amigo, la señora Herliza Limay Castillo. Foto: Kike Urcia/Facebook





Caribeños de Guadalupe rindió homenaje a Edwin Alcántara

Cuando los Caribeños de Guadalupe celebraron sus 48 años de vida artística en El Huaralino, los hermanos Aspericueta decidieron rendir un homenaje a Edwin Alcántara, a 15 años de su muerte.

Mediante Facebook, compartieron un video del popular ‘Romano de oro’ interpretando “Me hace falta tu amor”. “Cómo no recordar al gran Edwin Alcántara en estos 48 años”, se indicó en la sentida publicación. Tiempo después, los Caribeños de Guadalupe volvieron a subir los videos donde el 'Romano de Oro' canta sus clásicos temas como "Hay que saber perder", "Ilusión de amor", "Y lloré y lloré" y "Me hace falta tu amor".