El conflicto entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi, expareja conocida por su trabajo en la televisión y en la industria audiovisual peruana, ha generado gran revuelo en redes sociales. Recientemente, el actor argentino aseguró en una entrevista que el dinero entregado a la actriz peruana, específicamente 115 mil dólares, fue resultado de un chantaje para permitirle viajar con sus hijos a Argentina. Sin embargo, la exchica reality, quien admitió haber recibido el pago, no tardó en desmentir estas declaraciones, aportando pruebas y explicando el origen de dicha suma.

Las acusaciones salieron a la luz durante una entrevista en el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’. Zucchi afirmó que el cheque, cuya copia mostró ante cámaras, era prueba de un supuesto chantaje económico. Ante esto, Yiddá utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y defender su nombre, asegurando que la cifra corresponde a la venta del 50% de una propiedad que ambos compartían cuando trabajaban juntos en su productora.

Yiddá Eslava reconoce que Julián Zucchi le hizo un depósito de 115 mil dólares

A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram el 15 de diciembre, Yiddá Eslava aclaró que el cheque de 115 mil dólares, mencionado por Julián Zucchi, no está relacionado con ningún tipo de chantaje o extorsión. Según explicó, esta cantidad fue el resultado de una transacción legal derivada de la venta de una vivienda que ambos compartían anteriormente como parte de su división de bienes.

“Respecto al cheque de los 115 mil dólares, debo indicar que, después de una larga batalla respecto a la división de bienes, me vi obligada a vender el 50% de mis acciones correspondientes a la vivienda donde antes funcionaba nuestra productora”, afirmó la actriz en su publicación. Además, presentó documentos para respaldar sus palabras, asegurando que los fondos fueron utilizados para saldar deudas adquiridas previamente.

Yiddá Eslava también destacó que los problemas financieros y personales que enfrentó tras su separación con Zucchi la llevaron a asumir sola las obligaciones económicas pendientes. Por ello, dejó claro que este dinero no tiene ningún vínculo con las acusaciones que hizo su expareja. “Ese dinero es producto de una venta de la mitad de una vivienda que antes me pertenecía. No por un chantaje y mucho menos por un préstamo”, concluyó.