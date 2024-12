Julián Zucchi acusa a Yiddá Eslava de no compartir con sus hijos: “Vengo siendo extorsionado para verlos”

Julián Zucchi acusa a Yiddá Eslava de no dejarle ver a sus hijos. Foto: América hoy

Recientemente, Julián Zucchi ofreció una entrevista para el programa ‘América hoy’, donde mostró conversaciones de unas aparentes transferencias de dinero que le habría realizado a Yiddá Eslava por la tenencia de alimentos. Sin embargo, sorprendió al confesar que su expareja no le dejaría ver a sus hijos y que tienen constantes peleas.



Julián Zucchi sobre Yiddá Eslava



Julián Zucchi rompió el silencio y se pronunció sobre la controversia que protagonizó con Yiddá Eslava, la cual culminó en un forcejeo en la vía pública y su posterior llegada a la comisaría. En su declaración, el argentino relató su perspectiva de los acontecimientos y afirmó que ha estado “siendo extorsionado” en relación a la posibilidad de ver a sus hijos.

“Tenía retenidos a mis hijos arriba y no los dejaba bajar. Los retiró antes de su terapia; eso fue el viernes. Yo tuve que decirle: no se puede hacer otra cosa con una mujer como Yiddá, que, si no le dices a todo que sí, se arman estas cosas”, expresó el argentino ante las cámaras de ‘América hoy’.

En esa misma línea, Julián Zucchi aclaró que coordinar con Yiddá Eslava para ver a sus hijos es complicado, por lo que resaltó que está siendo “extorsionado”.



“Yo le pongo sí porque no me querían dar a mis hijos; era el cumpleaños. Yo hace meses que vengo siendo extorsionado para ver a mis hijos, y es así, esa es la palabra. Si hay una denuncia de maltrato psicológico y económico por temas muy complicados”, añadió.



¿Cuánto le exigiría Yiddá Eslava como pensión?



Durante la misma conversación, Julián Zucchi reveló un chat grupal donde intercambia mensajes con Yiddá Eslava. Asimismo, aseguró haber realizado transferencias y pagos a la madre de sus hijos por su pensión de alimentos.

“Ella presentó 20 mil soles por mes, cada uno. En octubre nos separamos de mutuo acuerdo, que jamás pedí hacer; es un video que me obligaron a hacer. Yo no obligué a nadie, a mí me obligaron”, sentenció el argentino al final de la entrevista.



Recordemos que Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron una acalorada discusión en plena vía pública el pasado jueves 12 de diciembre. El incidente ocurrió frente al edificio de la actriz, ubicado en el distrito de Magdalena, justo cuando sus hijos regresaban de la escuela. Las imágenes del altercado fueron difundidas por el portal Instarándula, donde se observa a Yiddá confrontando a Julián, mientras sus dos pequeños permanecían dentro de una camioneta.