Daniela Darcourt, la popular cantante de salsa, rompió su silencio y lanzó un tajante mensaje en el programa de Magaly Medina, tras las controversiales denuncias de un supuesto boicot contra su carrera. La artista, quien se ha mantenido firme en su lucha por preservar su lugar en la industria musical, habló por primera vez sobre los intentos de eliminar su videoclip de 'Señor mentira' en YouTube. Este incidente, que generó gran revuelo en las redes sociales, ha puesto a la cantante en el centro de la polémica, mientras ella se defiende de aquellos que, según asegura, están tratando de sabotear su éxito.

Días antes, Darcourt había compartido un video en su cuenta de Instagram, donde expresó su malestar y denunció abiertamente que había quienes querían ver su carrera en declive. Visiblemente afectada, pero decidida, la intérprete hizo un llamado a la calma y pidió que la dejen de "jod..." con su vida. En esta intervención, dejó claro que no permitirá que estos ataques frenen su crecimiento profesional y que, como siempre, luchará por su lugar en el escenario musical.

PUEDES VER: Daniela Darcourt rompe su silencio y cuenta por qué usó criticado vestido en los Latin Grammy

Daniela Darcourt arremete contra sus críticos y les manda fulminante mensaje

En medio de una sentida entrevista con Magaly Medina, Daniela Darcourt no calló más y se mandó con todo en contra de las personas que, según ella, quieren hundir su carrera musical. "Yo no lo debo nada a nadie, nadie me debe nada a mí tampoco y lo que busco ahora es que ya dejen de molestarme, muy a mí manera, que dejen de jod... la vida, es lo único que les pido", fue el fuerte mensaje de la salsera.

"La gente pide mis canciones, pide mis cosas. De que suenan, suenan y también me han invitado, pero por temas de agenda no he podido ir porque todos saben que me la paso viajando. Pero, de ahí en adelante, a que eso crezca y pase al famoso 'top 3' o demás, no depende de mí. El público me escucha. (Tú sigues llenando escenarios) y eso es lo que a mí me motiva, Magaly", acotó Daniela Darcourt.