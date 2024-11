La participación de Flor Polo en el certamen de belleza ‘Miss Mundo Latina Perú’ continúa generando controversia, ya que nuevamente su madre, Susy Díaz, ha resaltado su opinión sobre la polémica que rodea a su hija en este concurso, la cual ha cuestionado desde el principio. En esta ocasión, la exvedette no escatimó en mostrar su descontento, afirmando que no desea que su hija obtenga la corona.



Susy Díaz no quiere que Flor Polo gane



En entrevista con el diario El Popular, Susy Díaz expresó su profunda preocupación por el desarrollo del ‘Miss Mundo Latina Perú’, ya que no considera la posibilidad de que su hija Flor Polo logre alzarse con la victoria.



A pesar de su constante apoyo, Susy Díaz señala que Florcita está descuidando responsabilidades fundamentales, como las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos. Además, mencionó que, en caso de obtener el título de Miss, se vería obligada a comprometerse plenamente con las obligaciones que este reconocimiento implica.

“Sí, pues, lo que Dios decida. Más bien, yo pido que no gane para que tenga más tiempo para sus hijos. Si gana, tendrá todo un año dedicada al certamen; primero son los hijos”, resaltó la exvedette en la entrevista.



Aunque viven juntas, Susy Díaz no tendría la mejor relación con su hija Flor desde que se postuló como modelo a dicho concurso de belleza.

PUEDES VER: La insólita reacción de Florcita ante las fuertes críticas de su madre Susy Díaz por participar en el Miss Mundo Latina

“Hay cosas que no me gustan, ella lo sabe. Yo, como su mamá, la apoyaré siempre, porque adoro a mis nietos, que cada vez están más grandes. Solo quiero vivir una vida tranquila, siempre lo he dicho; yo no quiero problemas y ella lo sabe”, añadió al respecto.



Flor Polo sobre Susy Díaz



Nuevamente, Flor Polo se encuentra en el centro de la controversia, luego de que su madre, Susy Díaz, la acusara de no contribuir económicamente al hogar, argumentando que está demasiado concentrada en su participación en el certamen ‘Miss Mundo Latina Perú’.

Ante las críticas de su progenitora, el programa ‘América hoy’ buscó conocer la opinión de Flor, quien respondió con un mensaje claro y directo sobre la situación. “Ese día va a estar la gente que me quiere, apoya y motiva a Florcita en este concurso. Estoy feliz, contenta porque, para mí, es un sueño; desde ya me siento una ganadora”, sentenció la joven.