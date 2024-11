La relación entre Susy Díaz y su hija Florcita Polo ha estado marcada por altibajos a lo largo de los años, y recientemente, la ex vedette volvió a dejar claro su descontento con la participación de su hija en el certamen Miss Mundo Latina Perú. En una entrevista con el medio El Popular, Susy cuestionó las decisiones de Florcita, asegurando que dedicarse a concursos de belleza era un sacrificio innecesario. Según Susy, Flor estaría descuidando sus responsabilidades laborales y familiares, lo que, a juicio de la ex vedette, afectaría no solo sus ingresos, sino también el tiempo que podría pasar con sus hijos.

¿Cuál es la opinión de Susy Díaz sobre la participación de su hija Florcita en el Miss Mundo Latina Perú?

Aunque Susy sigue apoyando a su hija en lo que pueda, no dejó de señalar las diferencias que existen entre ellas. "Yo, como su mamá, la apoyaré siempre, porque adoro a mis nietos", afirmó Susy, pero también aclaró que no le gusta el rumbo que está tomando la vida de Florcita en cuanto a su participación en concursos de belleza. Además, Susy expresó su deseo de que su hija no gane el certamen, a pesar de que Flor se perfila como una de las favoritas. "Yo pido que no gane para que tenga más tiempo para sus hijos. Si gana tendrá todo un año dedicada al certamen, primero son los hijos.", señaló la excongresista.

Flor Polo competirá por la corona del Miss Mundo Latina Perú. Foto: Composición LR/Captura América TV/Miss Mundo Latina Perú/Instagram

Susy Díaz prefiere disfrutar de sus ahorros antes que seguir trabajando para otros

A sus 61 años, Susy Díaz se muestra más centrada en disfrutar de los frutos de su carrera que en seguir trabajando a toda costa. "Yo quiero disfrutar, viajar y relajarme", comentó. La ex vedette expresó que prefiere gastarse sus ahorros en lo que le gusta y no sacrificar su tiempo por el bienestar de otras personas, como la pareja de Florcita Polo. En una contundente declaración, Susy dijo: "¿Para qué me voy a matar trabajando? ¿Para el chichero de Flor? Yo quiero vivir para mí".