Flor Polo, más conocida como Florcita, ha estado en el centro de la polémica luego de que su madre, la excongresista Susy Díaz, realizara fuertes declaraciones sobre su comportamiento económico. En medio de su participación en el certamen 'Miss Mundo Latina', Florcita se vio obligada a enfrentar las críticas de su madre, quien la acusó de no ayudar con los gastos familiares. Ante las preguntas sobre estas críticas, Flor Polo mostró incomodidad y, en una actitud evasiva, dejó claro que no iba a hablar de asuntos personales.

Durante una entrevista en el programa 'América Hoy', Flor mostró su incomodidad al ser cuestionada sobre las críticas de su madre. A pesar de la insistencia de la reportera, la joven prefirió desviar la conversación hacia su carrera y sus logros personales, dejando claro que no desea hablar de su relación con Susy . "Ese día va a estar la gente que me quiere y apoya. Estoy feliz, contenta porque es un sueño para mí", afirmó, visiblemente incómoda con la situación.

¿Cómo reaccionó Florcita ante las críticas de su mamá Susy Díaz?

Flor Polo mostró una clara incomodidad cuando la entrevistadora de 'América hoy' le preguntó sobre las declaraciones de su madre. Al ser consultada acerca de las acusaciones de Susy Díaz, quien dijo que su hija no aporta económicamente a la casa, Florcita se mostró evasiva y cortante. "Esos comentarios... solamente háblenme del certamen, de las cosas que estoy haciendo", respondió, dejando claro que no quería profundizar en su relación con su madre.

La tensión se hizo evidente cuando Flor Polo interrumpió la entrevista, señalando que no se estaba respetando el acuerdo de no tocar el tema de Susy Díaz. “Yo no tengo malestar con nadie... Creo que Angie te ha dicho qué es lo que voy a hablar. Estoy perdiendo el tiempo, me tengo que retirar. Solo te puedo hablar del certamen, gracias”, puntualizó la joven, dejando claro su deseo de no profundizar en la controversia familiar.

Susy Díaz confiesa que pagó el colegio de los hijos de Florcita

Por su parte, Susy Díaz no dudó en compartir su perspectiva sobre la situación económica de su hija. La excongresista reveló que Flor Polo le solicitó que pagara la pensión del colegio de sus dos hijos menores. Además, Susy enfatizó que su hija no incurre en gastos de alquiler, agua o luz, lo que ha generado aún más controversia en su relación.

“No sé en qué gasta de lo que gana, de los terrenos de Carabayllo. No sé qué hace con su playa y a dónde se va”, expresó Susy, dejando entrever su preocupación por la administración financiera de su hija.