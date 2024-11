Susy Díaz volvió a expresar su desacuerdo con la participación de su hija, Florcita Polo, en el Miss Mundo Latina Perú. En declaraciones al programa 'América hoy', Susy cuestionó la decisión de Florcita de dedicarse a este concurso de belleza, sacrificando sus trabajos y afectando sus ingresos. Además, enfatizó que no asistiría a ningún evento sin recibir una compensación y expresó su preocupación por el tiempo que Florcita Polo dedica al concurso, tiempo que podría utilizar en actividades más productivas y lucrativas.

Susy Díaz revela que su hija Florcita ha dejado de trabajar para enfocarse en concurso de belleza

La carismática Susy Díaz dejó claro que no está en desacuerdo con que su hija persiga sus sueños, pero sí le preocupa la dedicación de Florcita al concurso de belleza. “Yo nunca le digo a Flor, oye, deja esto, deja lo otro, solamente le digo lo que no me parece, mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, ella nunca me hace caso”, expresó Susy.

Según la también excongresista, Florcita Polo está dejando de lado importantes oportunidades laborales, como sus compromisos con marcas de las que es imagen, para concentrarse en un certamen que, en su opinión, no le aporta de manera tangible a su carrera. "La absorben bastante, todos los días está dejando sus trabajos porque ella es imagen de marcas y me dan la queja a mí porque pidió permiso para estar en eso", comentó Susy.

En la misma línea, la conductora Janet Barboza comentó que Susy le manifestó que su hija está perdiendo ingresos al involucrarse en el Miss Mundo Latina. Esto no solo preocupa a Susy por el futuro económico de Florcita, sino también por el bienestar de sus nietos, quienes dependen de los recursos generados por su hija través de sus compromisos laborales.