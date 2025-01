Real Madrid vs Valencia estaba programado para jugarse originalmente en diciembre del 2024. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Real Madrid vs Valencia EN VIVO se enfrentan este viernes 3 de enero, desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de España), por partido reprogramado de la fecha 12 en LaLiga EA Sports 2024-25. El duelo se disputará en el estadio de Mestalla y contará con transmisión vía ESPN y Disney Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet de este cotejo, sigue la previa en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

En España, el juego Real Madrid vs Valencia arrancará a las 9.00 p. m. Para la región latinoamericana (y Estados Unidos), consulta la siguiente guía de horarios).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m,

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

La transmisión por TV del Real Madrid vs Valencia estará a cargo de los siguientes canales y/o plataformas de streaming en Sudamérica y otros países con público de habla hispana.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: Disney Plus Premium

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: Disney Plus Premium

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: Disney Plus Premium

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes

España: Movistar Plus+, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV UHD, M+ LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Valencia

Estos son los posibles equipos titulares de Real Madrid y Valencia para el partido pendiente de LaLiga 2024-25.

Real Madrid : Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé

: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Mosquera, Yarek, Luis Rioja, Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López, Fran Pérez y Hugo Duro

Real Madrid vs Valencia: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Real Madrid vs Valencia. El equipo merengue es claro favorito.

Betsson: gana Madrid (1,40), empate (5,00), gana Valencia (8,00)

Bet365: gana Madrid (1,36), empate (5,25), gana Valencia (7,50)

Betano: gana Madrid (1,40), empate (4,90), gana Valencia (7,60)

1XBet: gana Madrid (1,43), empate (5,09), gana Valencia (8,30)

Coolbet: gana Madrid (1,38), empate (5,20), gana Valencia (9,00)

Doradobet: gana Madrid (1,38), empate (5,00), gana Valencia (8,00).

Real Madrid vs Valencia: previa

Real Madrid (40) y Valencia (12) se pondrán al día con el partido que deben en esta temporada de LaLiga. El equipo merengue visitará al combinado che por la reprogramación del duelo que ambos debían disputar en diciembre, pero que se pospuso a causa de la emergencia por inundaciones que afectó a la Comunidad Valenciana semanas atrás.

Las dos escuadras llegan a este cruce con el mismo tiempo de descanso por las fiestas de fin de año. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tiene una buena chance de adueñarse del primer lugar de la tabla de posiciones, pues no debería tener mayores problemas ante una escuadra blanquinegra que coquetea peligrosamente con el descenso al situarse en la penúltima casilla de la clasificación general, igualada en puntaje con el colero absoluto.

Historial reciente de Real Madrid vs Valencia

Así quedaron los cinco últimos partidos entre Real Madrid y Valencia por LaLiga y la Supercopa de España.