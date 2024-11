Según lo que reveló Andrea San Martín, la serie de Deyvis Orosco no se habría basado en lo que pasó realmente en la vida del cantante, ya que en la entrevista sentenció que lo que vio no fue “nada parecido a la realidad”. Se sabe que uno de los personajes de la serie era ‘Adriana’, quien estaría basado en la ‘ojiverde’.

¿Qué dijo Andrea San Martín exactamente?



Este lunes 18 de noviembre, Andrea San Martín, en entrevista con el diario Trome, fue consultada por la polémica serie de Deyvis Orosco y, en especial, sobre el personaje de ‘Adriana’, que habría sido basado en ella al ser expareja del ‘Bomboncito de la cumbia’. La influencer confesó que jamás vio un capítulo entero de ‘Mi nombre y el mío’.



“Nunca, pero sí revisaba cuando me etiquetaban y lo que aparecía en TikTok, pero reconozco que en las historias que me mandaban había cosas como si las hubiera vivido. Mira, había cosas similares, situaciones como la del hotel, pero que han sido al revés, se les dio un giro y por eso digo ‘es ficción’”, mencionó al respecto.



En esa misma línea, Andrea San Martín dejó entrever que lo poco que vio de la serie no tendría relación con lo que realmente vivió cuando estuvo con Deyvis Orosco.

“Claramente la historia está mal contada; creo que tuvo otra enamorada parecida a mí. Nunca (me entrevistaron), jamás me llamaron; una lástima, les hubiera tenido unas historias increíbles, porque nada de lo que pusieron era parecido a la realidad”, arremetió.



¿Andrea San Martín sembró a Deyvis Orosco?



Por otro lado, Andrea San Martín fue consultada si realmente llegó a ‘sembrar’ a Deyvis Orosco con los medios de comunicación, pero la influencer dejó entrever que fue el mismo cantante quien la quiso exponer públicamente en televisión.

“Esa escena sí se me hizo conocida, me olía a algo. Mira, era una niña de 19 años que, con él, aprendí a viajar en combi, micro, moto, a hacer el mercado, planchar, cocinar y él se dedicaba a los medios. Es más, cuando me presenta en el programa de Johanna San Miguel, que se suponía sería una sorpresa, todo lo había armado, pues yo viajé con él y los músicos en el bus hasta el canal”, finalizó en su entrevista.