Andrea San Martín ha generado revuelo en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de TikTok, en el que utiliza un fragmento de la canción 'Tu Versión De La Historia' de Flor Álvarez y Yami Safdie. Con un mensaje que muchos interpretan como una indirecta, la influencer y exconductora de televisión parece aludir a los recientes episodios de la telenovela 'Tu nombre y el mío', producida por Michelle Alexander. Esta ficción, que ha acaparado la atención del público, aborda las relaciones de los más grandes amores del cantante Deyvis Orosco, y en ella se especula sobre un personaje que podría estar inspirado en San Martín.

Andrea San Martín lanza curioso mensaje en sus redes sociales

En la publicación, Andrea San Martín no tuvo reparos en compartir un extracto de la canción que claramente hace referencia a versiones distorsionadas de una historia: "Me llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar. No sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar". Esta frase parece estar dirigida, no solo a la novela, sino también a los rumores que se han generado en torno a su relación con Deyvis Orosco y las especulaciones sobre su vida privada. El video, que rápidamente se viralizó, ha dado pie a diversas interpretaciones, generando un fuerte debate en las redes.

En 'Tu nombre y el mío', uno de los personajes principales, Adriana Rodríguez, interpretado por la actriz Sirena Ortiz, ha causado controversia debido a las similitudes con la figura de Andrea San Martín. Los seguidores de la telenovela han señalado que el personaje podría estar basado en la influencer, especialmente por las situaciones que enfrenta en la trama. En los últimos episodios, Adriana Rodríguez busca hacer quedar mal a propósito a Deyvis Orosco, una dinámica que ha sido muy comentada por el público.

Aunque en ningún momento se ha confirmado que el personaje de Adriana Rodríguez esté basado en San Martín, las similitudes en la historia han sido imposibles de ignorar. Andrea, al compartir el video con la canción, podría estar dejando claro que no está de acuerdo con cómo se le ha representado en la pantalla, particularmente en lo que respecta a su relación con el cantante. Además, la frase "Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente", que forma parte de la letra, también parece apuntar a las inexactitudes de la versión narrada en la telenovela.