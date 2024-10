Amiga de Andrea San Martín niega que sea como la representan en ‘Tu nombre y el mío’: “Era muy inocente”

La serie ‘Tu nombre y el mío’, inspirada en la vida del cantante Deyvis Orosco, ha generado controversia por la representación de algunos personajes de la vida real. Uno de los más polémicos es el de Andrea San Martín, la expareja del 'Bomboncito de la cumbia'. Su amiga cercana, Telerú Chamorro, decidió romper el silencio y desmentir algunas de las escenas en las que aparece su versión ficticia, interpretada por Sirena Ortiz como 'Adriana Martínez'. Según su íntima, la serie distorsiona la imagen de la locutora, ya que la muestra como una persona "celosa" y "posesiva", lo cual no coincide con la realidad.

A través de sus redes sociales, la amiga de Andrea San Martín desmintió que la 'Ojiverde' haya suplicado conocer al cantante de cumbia, tal como se representa en la serie producida por Michelle Alexander. El personaje de Andrea ha sido muy polémico, ya que incluso antes de la emisión de la serie de Deyvis Orosco, surgieron inconvenientes con la modelo, quien aseguró que la historia no refleja la realidad de su relación con el cantante.

Amiga de Andrea San Martín habla sobre el personaje de la 'Ojiverde' en la serie de Deyvis Orosco

Telerú Chamorro expresó su incomodidad sobre la forma en que su amiga, Andrea San Martín, es retratada en la serie 'Tu nombre y el mío' de Deyvis Orosco. “Andrea era una chica superdulce, tengo recuerdos superdivertidos de ella, estábamos conociendo el mundo, inocente, muy inocente, feliz de la vida, con ganas de comerse al mundo, buena persona, una niña pues, teníamos 19 años, así yo la recuerdo, así era, esa es la verdad. La ficción lo soporta todo”, afirmó.

¿Andrea San Martín era celosa durante su relación con Deyvis Orosco?

Otra de las críticas que ha surgido hacia la serie ‘Tu nombre y el mío’ es la representación de Andrea San Martín como una pareja celosa y controladora. En contraste, Chamorro aseguró que esta imagen es completamente errónea. Según su testimonio, Andrea San Martín era una joven inocente y alegre, describiéndola como una persona sin mayores preocupaciones que estaba descubriendo el mundo y con un entusiasmo por aprender y crecer.

“Me quedé impresionada de cómo la han pintado. No, no, no me acuerdo de ella, así, para nada, ella tenía 19 años, era una bebita, para nada” enfatizó Chamorro y aseguró que la Andrea que ella conoció no se parece a la versión que se ve en la serie, en el que aparece como alguien "manipuladora". La amiga de la 'Ojiverde' resaltó que, aunque en las redes sociales se especula sobre el carácter de San Martín, su amiga era muy distinta en su juventud.

Amiga de Andrea San Martín revela cómo se conocieron 'Ojiverde' y Deyvis Orosco

Contrario a lo mostrado en la serie, Telerú Chamorro compartió detalles sobre el verdadero contexto en el que Andrea y Deyvis se conocieron. Según la amiga de la 'Ojiverde' Andrea tenía 19 años y estudiaba Ciencias de la Comunicación en la universidad. La relación inicial no tenía connotaciones románticas, sino que nació de una necesidad académica: Andrea debía entrevistar a una figura del mundo del espectáculo y su amiga le recomendó al popular 'Bomboncito de la Cumbia', debido a que ya lo conocía y él había colaborado con ella en un trabajo sobre cultura popular.

"Me va a matar creo, pero bueno. En ese entonces ambas estábamos estudiando Ciencias de la Comunicación en la universidad y ella me contó que necesitaba, para un final, entrevistar a alguien del medio artístico. Yo para esto, desde que salí del colegio me metí a trabajar en tele y a la par estudiaba actuación. Yo tenía amigos, conocía gente y pude hacerle una lista de personas para que ella escoja, ella escogió", contó en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

"De rogarme, no", afirmó Chamorro con firmeza. Añadió que Andrea no estaba interesada románticamente en el cantante en ese momento, sino que solo buscaba cumplir con su responsabilidad académica.