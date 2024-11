Durante una reciente entrevista, el popular futbolista Christian Cueva se mostró profundamente embelesado de la cantante de cumbia Pamela Franco. En su conversación para Radiomar, Cueva no solo expresó su amor por Franco, sino que también reveló con ternura los apodos cariñosos que usan entre ellos y enumeró las cualidades que más admira de la artista. Además, 'Aladino' sorprendió a muchos al declarar que no hay nada que no le guste de Franco, llenándola de elogios y destacando su papel como madre, hija y pareja.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende al revelar los peculiares apodos que le puso a Christian Cueva

Christian Cueva revela qué le encanta de Pamela Franco

Christian Cueva dejó claro que está completamente enamorado de Pamela Franco. Durante la entrevista, expresó que no hay nada que no le guste de ella: "En realidad, ¿Qué no me guste de ella? No tengo. Así es el amor". Esta declaración contundente muestra la profunda admiración y cariño que siente por la cantante.

Entre las cosas que Cueva destacó, mencionó que Pamela Franco es una buena hija, una gran madre y una mujer excepcional para él. "Pero que me guste de ella, es buena hija, una gran madre, una gran mujer para mí", añadió el futbolista, subrayando las cualidades que más valora en su pareja.

Christian Cueva también habló sobre cómo ambos están conociéndose progresivamente, resaltando la alegría y expresividad de Franco. "Creo que, como todos, nos estamos conociendo progresivamente, es alegre, expresiva, por ahí su seriedad le sale como a todo ser humano, pero de ahí verle cosas malas no tengo", comentó el futbolista.

Christian Cueva se muestra cariñoso con Pamela Franco en entrevista

El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco continúan fortaleciendo su relación, lo que quedó demostrado durante su primera entrevista conjunta en la radio. En la charla, hablaron sobre su nueva colaboración musical, la canción 'Cervecero', y mostraron la buena química que tienen fuera del ámbito profesional. La entrevista en Radiomar reflejó la complicidad y felicidad de la pareja, que se mostró cercana y contenta durante todo el encuentro.

Christian Cueva expresó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Durante la entrevista, tanto él como Pamela se mostraron tomados de la mano en varios momentos. Franco destacó la facilidad con la que Cueva se adaptó al mundo de la música, diciendo: "Él no necesita consejos. Él se avienta nomás".