Pamela Franco y Christian Cueva dieron un gran paso en su relación el pasado 1 de noviembre. El futbolista de Cienciano le robó un beso a la cantante en pleno escenario, lo cual, terminó por confirmar todos los rumores sobre el romance entre ambos. Tras esta oficialización, ambos han declarado llevar su amorío con calma, sin embargo, la cumbiambera ha sorprendido a muchos al confesar su deseo de convertirse nuevamente en madre.

En una entrevista para 'El reventonazo de la chola', Franco no descartó la posibilidad de tener hijos y explicó que el motivo fundamental sería su menor hijo. "Quisiera que crezca acompañada", reveló la artista peruana, quien se mostró muy enamorada y nerviosa al hablar de su actual relación con el futbolista peruano.

La cantante peruana Pamela Franco está en el ojo público tras sus declaraciones sobre su romance con Christian Cueva. La intérprete de 'Dile la verdad' estrenó 'El cervecero' en compañía de su nuevo amor y, al parecer, no sería el único 'hijo' que podrían tener juntos. La cantante ofreció una reveladora entrevista para 'El reventonazo de la Chola' y sorprendió con sus declaraciones.

"¿Está en tus planes la maternidad?", preguntó 'La Chola Chabuca', lo que provocó la emotiva confesión de Pamela Franco. "Bueno, la verdad, ahora estoy trabajando, así que no lo pienso, pero, no lo descarto también. Tengo una hijita y me gustaría que mi hijita esté acompañada, pero nadie sabe lo que puede pasar, ¿no?", señaló.

Además, señaló que si en algún momento se da el ser madre nuevamente, lo asumiría con toda la responsabilidad, dejando abierta la posibilidad de tener un hijo con Christian Cueva, su actual pareja.