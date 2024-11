La cantante peruana de cumbia, Pamela Franco, ha captado la atención de los medios tras hablar abiertamente sobre su relación con Christian Cueva, el reconocido futbolista y actual jugador de Cienciano. En una reciente entrevista en el programa de Ernesto Pimentel, 'El Reventonazo de la Chola', la intérprete de 'Dile la verdad' compartió qué aspectos del futbolista la enamoraron.

Por su parte, Cueva ha dejado en claro que está igualmente fascinado por Franco, mostrándose cariñoso y expresivo en entrevistas recientes en el que elogió su personalidad y papel como madre, hija y pareja. Ambos se encuentran disfrutando de un romance que parece estar construyéndose con calma y sin presiones externas.

Pamela Franco se sincera y revela qué le enamoró de Christian Cueva

En el programa 'El Reventonazo de la Chola', Pamela Franco habló sobre los aspectos de Christian Cueva que conquistaron su corazón. La cantante, conocida por éxitos como “Dile la verdad”, se mostró abierta y emocionada al explicar qué es lo que más valora de su pareja. “Su manera de ser, o sea él, como es. Me gusta lo fresco, lo humilde, porque yo también me identifico así”, declaró la cantante.

La cantante aprovechó la entrevista para señalar que llevan su relación con tranquilidad, sin dejarse influenciar por las opiniones externas. La cumbiambera, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, manifestó que esta nueva oportunidad en el amor llega en un momento en el que se siente plena tanto en lo profesional como en lo personal.

Christian Cueva también resalta que le gusta de Pamela Franco

La admiración y cariño de Christian Cueva hacia Pamela Franco también ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo. En una entrevista reciente para una emisora local, el futbolista no dudó en expresar públicamente su amor por la cantante, revelando los aspectos que más valora de ella. Cueva se mostró emocionado y confesó que no hay nada que no le guste de Franco, destacando sus cualidades como madre, hija y mujer. “¿Qué no me guste de ella? No tengo. Así es el amor”, comentó el futbolista, dejando en claro la profunda conexión que siente por ella.

Además, Cueva detalló lo que más le atrae de Franco, describiéndola como una mujer que cumple con diversos roles en su vida de manera excepcional. “Es buena hija, una gran madre, una gran mujer para mí”, expresó el futbolista, enfatizando su respeto por la artista y su admiración por la dedicación que demuestra en cada aspecto de su vida. Este apoyo incondicional que Cueva muestra hacia Franco refuerza la estabilidad de la relación, mostrando a ambos como una pareja que se valora y respeta mutuamente.