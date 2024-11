Christian Cueva y Pamela Franco no tienen problemas en lucirse juntos a nivel nacional. Foto: Composición LR/ATV/América TV.

Pamela Franco y Christian Cueva se han convertido en el centro de atención tras el lanzamiento de su nueva canción, ‘El Cervecero’, que ambos grabaron juntos y que Magaly Medina filtró en su más reciente programa. Esta colaboración marca el debut musical entre el futbolista y la cantante, quienes en los últimos días han mostrado su relación como pareja. Incluso, el volante de Cienciano no tiene reparos en expresar su amor públicamente a nivel nacional.

Ante esta situación, muchos se preguntaron por Pamela López, la aún esposa de Cueva y madre de sus tres hijos. La ‘Urraca’ reveló el paradero actual de la trujillana de 37 años y con quien está acompañada.

Pamela López se fue de Lima con su ‘saliente’ tras ‘relación’ entre Cueva y Franco

Tras las últimas imágenes difundidas a nivel nacional, en las que Christian Cueva y Pamela Franco se muestran cada vez más juntos, incluso grabando una canción de cumbia, Pamela López decidió abandonar Lima. Sin embargo, la trujillana no partió sola; estuvo acompañada en todo momento por su ‘saliente’, el empresario Luis Fernando Rodríguez, expareja de la modelo Nardha Velarde.

El destino de esta presunta pareja fue Tumbes, y así lo reveló Magaly Medina en su programa del jueves 7 de noviembre. "Estas imágenes nos enviaron nuestros urracos desde Tumbes, ella tampoco se esconde. Pamela llegó a este restaurante acompañada por Luis Fernando Rodríguez", expresó la presentadora, quien además criticó el nuevo look del empresario, comparándolo incluso con el de Christian Cueva. "Se ha hecho un peinado tan feo como el que tenía Cueva, horroroso, no tiene nada de moderno. No es por nada, pero Pamela López tiene unos gustos (risas)", sentenció.

¿Magaly Medina tendrá en su set a Christian Cueva y Pamela Franco?

En Magaly TV, la firme, la conductora Magaly Medina, mostró en exclusiva las primeras imágenes de Christian Cueva en su incursión como cantante. El futbolista se unió a la cantante Pamela Franco para presentar una nueva versión del clásico tema ‘El Cervecero’.

Tras escuchar la canción, la polémica presentadora de ATV no tardó en lanzar un reto a ambos, invitándolos, para sorpresa de muchos, a su set para promocionar su nuevo tema. "Seguramente, Cueva lo va a empezar a promocionar ahora en las radios, programas, canales de YouTube y ¿por qué no viene a cantarlo acá con Pamela (Franco)? Les ofrecemos gentilmente el set", dijo con una sonrisa en el rostro la popular ‘urraca’.