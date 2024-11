Los exreporteros de Magaly Medina, conocidos popularmente como los 'urracos', volvieron a los medios con el estreno de su propio podcast titulado 'Puro Floro'. En su primer episodio, John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz compartieron información exclusiva sobre Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, quien estaría planeando incursionar en el mundo empresarial con la apertura de un restaurante.

'Urracos' dan detalles sobre el nuevo negocio de Pamela López

Durante el podcast, los exreporteros, quienes trabajan previamente para el programa 'Magaly TV, la firme', sorprendieron a su audiencia al anunciar que Pamela López se encuentra en los preparativos para lanzar su propio restaurante. Este emprendimiento fue motivado, al parecer, por su hija mayor, quien habría sido la persona que le sugirió a la aún esa de Christian Cueva dedicarse a la gastronomía.

"Mis amigos de la CIA me han contado que a la que le mandaron a vender marcianos no está tan misia, parece que los marcianos dan buen billete", dijo en un inicio Gianfranco Pérez. "Me han contado que Pamela López está buscando poner su restaurante y es por insistencia de su hija mayor porque su hija es quien le ha dicho eso y por lo que me han dicho va a ser en Trujillo o Lima, pero más parece que va a ser en Lima", añadió.

Uno de los puntos más destacados de la revelación fue la posible participación del empresario Luis Fernando, expareja de Narda Verlarde, como uno de los inversionistas del futuro restaurante de Pamela López. "Me han tirado el dato que uno de los inversionistas va a ser el Diablo (Luis Fernando). ¿Tú crees que si es uno de los inversionistas ya oficializan?", señaló GianFranco Pérez.

