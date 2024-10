El 18 de octubre, durante la emisión en vivo del programa 'Préndete', Karla Tarazona realizó una revelación que dejó a todos boquiabiertos. La conductora de radio y televisión confirmó que aún está casada con Christian Domínguez, generando un gran revuelo en el set y entre los espectadores. Esta confesión se produjo en medio de un segmento de cocina, donde Christian Domínguez mencionó su cadena de restaurantes de chifa.

Karla Tarazona revela que es dueña de los negocios de Christian Domínguez

El programa 'Préndete' se volvió el escenario de una revelación inesperada cuando Karla Tarazona afirmó que sigue siendo la esposa de Christian Domínguez. Mientras estaban cocinando en el set, Christian comentó sobre su cadena de restaurantes de chifa, indicando que aunque no cocina, maneja varios negocios exitosos. Rocío Miranda, una de las presentadoras, quedó sorprendida cuando Karla mencionó que esos negocios también eran de su propiedad.

"Usted es casado (le dice al chef invitado), ¿con quién comparte todos sus negocios?", preguntó Karla. "Con mi esposa que está aquí", respondió el chef. Ante esta declaración, Miranda no pudo evitar preguntar directamente: "¿Tú estás casada con Christian?". Con una sonrisa y evidente emoción, Karla confirmó que sí, aunque aclaró que se trataba de un matrimonio simbólico realizado en 2014 que, según su perspectiva, sigue vigente.

"Lo que pasa es que nos casamos por esponsales y no hay divorcio, seguimos casados por esponsales", declaró con firmeza, dejando claro que considera que su vínculo con el cantante y empresario sigue intacto.

Christian Domínguez reacciona a la confesión de Karla Tarazona

La reacción de Christian Domínguez no se hizo esperar. El cantante de cumbia y empresario mostró sorpresa al escuchar a Karla confirmar que seguían casados. "Dice que son de ella, me quitó todas las franquicias", comentó entre risas, indicando que Tarazona se considera dueña de sus negocios debido a su matrimonio.

Sin embargo, la situación fue tomada con humor por ambos, aunque dejó claro que el vínculo entre ellos aún genera mucha curiosidad y especulación. "Por bocona te fuiste de lengua", le dijo Christian a Karla, en tono jocoso, al notar que ella se había avergonzado de su propia revelación.

Karla Tarazona y Christian Domínguez son captados BESÁNDOSE en detrás de cámaras de 'Préndete'

El programa 'Todo se Filtra' también contribuyó a la polémica al difundir un video en el que se ve a Karla y Christian compartiendo un beso apasionado detrás de cámaras en Panamericana Televisión. Este video alimentó los rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación, especialmente después de que una trabajadora del canal comentara que estos gestos de afecto son comunes en su día a día.

Karla Tarazona, al ser consultada sobre el beso captado en las imágenes, trató de restarle importancia y explicó que solo estaban jugando. "En el cumpleaños sí fue un beso, pero en este caso no, se ve de la cámara de arriba y ahí no hay beso", aclaró. Sin embargo, la presentadora insinuó que fuera del ámbito laboral podría haber otro tipo de encuentros: "Estamos jugando, yo nunca en mi trabajo he hecho cositas, saliendo de repente", comentó con un tono jocoso.