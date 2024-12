Recientemente, la productora Carla García, hija del difunto expresidente Alan García, se pronunció sobre la polémica desatada por Beto Ortiz hace unos días. Recordemos que el conductor dirigió insultos hacia Milagros Leiva y Philip Butters, poco antes de su salida de Willax TV, lo que generó un fuerte debate en redes sociales.

Carla García no comparte la opinión de Beto Ortiz

Mediante su programa digital ‘Calla tu boca’, Carla García se pronunció sobre los ofensivos comentarios de su amigo Beto Ortiz hacia Milagros Leiva, al tildarla de ‘novia de Shrek’ hace unos días. La escritora calificó ese comportamiento del periodista como inaceptable.

“Mi amigo Beto ha salido insultando a Milagros Leiva. Yo podría no pronunciarme en aras de que mi amistad con Beto no se vea manchada, pero a mí me parece que las personas que no tienen argumentos son las que hablan del físico de las demás personas, y hacer chistes sobre el físico de Milagros Leiva me parece una cosa realmente denigrante”, detalló la hija del fallecido expresidente Alan García al inicio.

En esa misma línea, Carla García enfatizó que, en su calidad de mujer, no puede pasar por alto los ataques que menoscaban a otras mujeres.

“Así como miles de veces me ha jodido que se refieran a mí de esa forma, tengo que estar del lado de Milagros Leiva y pedir disculpas por lo que le ha tocado pasar. No importa cuál sea la diferencia que hay entre Beto y ella, no está bien que se le mencione haciendo mofa de su físico”, añadió acerca de los ofensivos comentarios de Beto Ortiz.

¿Se alejará de Beto Ortiz tras polémica?

Por otro lado, Carla García afirmó que su relación de amistad con Beto Ortiz permanece firme, aunque subrayó que esto no implica que comparta o apruebe sus decisiones.

“Es y va a ser mi amigo toda la vida, pero yo no soy su siamesa, lo he dicho cuarenta veces. No pensamos ni sentimos igual; eso no quita que lo quiera mucho. Así que, Milagros Leiva, toda mi solidaridad”, sentenció al respecto.

Recordemos que la controversia estalló durante el programa ‘Beto a saber’, cuando Beto Ortiz realizó comentarios despectivos hacia los periodistas Milagros Leiva y Philip Butters. Durante el programa, el conductor se refirió a Leiva con apodos como 'Fiona' y 'novia de Shrek', afirmando que ella había intentado establecer un vínculo con Panamericana TV y América TV, aunque no logró concretar ningún acuerdo.

“Yo me he enterado de que la novia de Shrek, Fiona, ha estado recorriendo canales y ha ido a dos para ofrecer sus servicios. Ha demostrado cifras de crecimiento. En Panamericana se asustaron cuando ella les dijo que ganaba 20 mil dólares en Willax”, fue lo que mencionó.