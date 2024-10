La popular cantante peruana Leslie Shaw ha captado la atención del público y los medios de comunicación tras realizar polémicas declaraciones en una entrevista para un medio local. Shaw, conocida por sus exitosas colaboraciones con grupos de cumbia como Armonía 10 y Marisol, ha dejado claro su desinterés en trabajar con la cumbiambera Pamela Franco, una de las nuevas figuras más controversiales del género.

Leslie Shaw descarta cualquier posibilidad de colaboración con Pamela Franco

Leslie Shaw no se guardó nada al expresar su opinión sobre Pamela Franco, quien ha ganado notoriedad en la escena musical de cumbia con su tema 'Dile la verdad'. La 'Barbie de la Cumbia' fue contundente al señalar que Franco solo se dedica a interpretar covers de canciones de otros artistas, lo cual no le resulta atractivo para una posible colaboración. "Cuando haga temas inéditos puede ser, pero creo que hace puros covers y eso no me genera regalías", afirmó Shaw.

Leslie Shaw consideraría colaborar con Franco si ella se atreve a cantar temas inéditos. Foto: Composición LR

La intérprete de 'Hay niveles' también subrayó la importancia de las regalías en la industria musical. Al interpretar temas originales, los artistas pueden obtener ingresos continuos por su trabajo, algo que no sucede con los covers. Para Shaw, trabajar con Franco no ofrece beneficios económicos ni creativos, y esta falta de incentivos es un factor decisivo en su negativa a colaborar. La cantante peruana enfatizó que solo considerará trabajar con Pamela Franco cuando esta comience a producir y lanzar sus propias canciones.

Leslie Shaw critica duramente a Flavia Laos

Además de sus comentarios sobre Pamela Franco, Leslie Shaw también se pronunció sobre la incursión de Flavia Laos en el género de la cumbia. Laos, conocida por su participación como actriz en diversas producciones y sus canciones de género urbano, ha comenzado a explorar nuevas facetas artísticas en su carrera musical. Sin embargo, Shaw no dudó en cuestionar esta incursión, argumentando que Laos no se encuentra a su nivel profesional.

Flavia Laos se animó a cantar 'Cuatro mentiras', uno de los mayores éxitos de Corazón Serrano. Foto: difusión

"Ahora todas quieren cantar cumbia. Una tiene que hacer lo que le haga feliz, y si ella (Flavia) es feliz intentando nuevos ritmos, está bien; pero siempre y cuando no cante gratis. Es lo que les digo a los nuevos chicos, que no regalen su trabajo porque malean la chamba para los demás", expresó Shaw. Al ser consultada sobre si consideraría una colaboración con Flavia Laos, la intérprete de 'Faldita' fue contundente: "No, hay niveles. No te pases. Tengo muchos años en esto (música) y merezco estar con artistas de mi nivel. Ella no lo está y no quiero perder mi tiempo".

Resumen: Leslie Shaw arremete contra Pamela Franco y rechaza cualquier posibilidad de colaborar con ella

Leslie Shaw descarta colaborar con Pamela Franco: Shaw afirmó que no le interesa trabajar con Franco porque solo interpreta covers y no crea temas inéditos, lo cual no le genera regalías.

Importancia de las regalías: Shaw subrayó que los artistas que interpretan temas originales pueden obtener ingresos continuos, algo que no sucede con los covers, por lo que trabajar con Franco no le ofrece beneficios económicos ni creativos.

Condiciones para una futura colaboración: Shaw consideraría trabajar con Pamela Franco solo si comienza a producir y lanzar sus propias canciones.

Críticas a Flavia Laos: Shaw también criticó la incursión de Flavia Laos en la cumbia, argumentando que Laos no se encuentra a su nivel profesional y cuestionando su decisión de explorar nuevos géneros.