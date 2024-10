El conocido cantante de cumbia y líder de 'La Gran Orquesta Internacional', Christian Domínguez, fue sorprendido por las cámaras del programa 'Amor y fuego' cuando llegó a la casa de su expareja, Pamela Franco. La visita, que inicialmente tenía como objetivo recoger algunas pertenencias, terminó con un descubrimiento que dejó al artista visiblemente afectado. Pamela Franco, quien se encuentra en pleno proceso de mudanza, recibió en su hogar a una figura clave que encendió las alarmas para Domínguez.

Christian Domínguez, también conductor del programa 'Préndete', expresó su sorpresa al enterarse de ciertos detalles sobre la nueva vida de Franco. Esta situación inesperada llevó al cantante a considerar una decisión drástica en su vida laboral.

Christian Domínguez se sorprende por decisión de Pamela Franco

El programa de espectáculos 'Amor y fuego', capturó el momento exacto en que Christian Domínguez llegaba a la casa de Pamela Franco. La intención inicial del cantante era simplemente recoger algunas cosas, pero se encontró con una situación que no esperaba. Fiorella Méndez, periodista y amiga en común de ambos, había sido vista en el hogar de Franco, lo cual levantó sospechas sobre una posible relación laboral entre ella y Pamela, información que Domínguez desconocía hasta ese instante.

"Uno de los dos tendrá que dejar de trabajar con Fiorella y posiblemente sea yo", sentenció el cantante, dejando claro que prefiere dar un paso al costado en su relación laboral con Méndez para evitar conflictos. "Ella ha visto las redes de Pamela y la mía cuando hemos estado juntos. Sorprendido porque no me lo esperé. El trabajo y la amistad no tienen nada que ver, podemos seguir siendo amigos", mencionó el cantante, evidenciando su preocupación por la nueva dinámica laboral entre su amiga y su expareja.

Pamela Franco se muda a un nuevo y lujoso departamento

Pamela Franco, exintegrante del grupo musical 'Alma Bella', se encuentra en proceso de mudanza a un nuevo departamento. Según el programa 'Magaly TV, la firme', Franco se trasladará a un condominio en El Golf, donde los alquileres oscilan entre los 1,200 y 1,400 dólares mensuales. Estos departamentos, que varían entre 130 y 240 metros cuadrados, ofrecen diferentes configuraciones con hasta cuatro dormitorios, representando un cambio significativo respecto a su vivienda anterior, donde pagaba aproximadamente 5,000 soles mensuales.

Christian Domínguez opina sobre la mudanza de Pamela Franco. Foto: Captura Willax

Christian Domínguez fue consultado por 'Amor y fuego' sobre la mudanza de Pamela Franco y su opinión respecto a si su hija mantendría contacto con el futbolista Christian Cueva, quien se encuentra envuelto en fuertes rumores de una relación amorosa con Franco. Aunque Domínguez no fue directo al responder sobre este tema, sí expresó su incomodidad con las preguntas constantes relacionadas con su hija. "A mí lo que me incomoda es que todas las preguntas sean sobre mi hija, es un poco fastidioso y he estado incómodo en estos días. Si estoy enojado, lo trataré de manera privada", afirmó.

