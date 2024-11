Pamela López, aún esposa del futbolista peruano Christian Cueva, ha encendido las alarmas en redes sociales tras realizar una fuerte denuncia pública. La trujillana, quien ha ido ganando popularidad en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un mensaje contundente en su cuenta de Instagram, donde solicitó el apoyo de su audiencia para enfrentar una situación que la afecta personalmente.

La denuncia fue publicada por Pamela en su perfil oficial de la mencionada plataforma, donde explicó la gravedad de la situación: varias cuentas apócrifas están utilizando su nombre e imágenes en redes como Facebook, TikTok y Twitter. Según López, estos perfiles tienen la intención de engañar a los usuarios y obtener beneficios personales de manera fraudulenta.

Pamela López alarma al pedir ayuda a sus seguidores

El último martes 22 de octubre, Pamela López sorprendió al solicitar el apoyo de su audiencia para erradicar las cuentas falsas que afectan su imagen pública. "Buenas tardes a todos mis seguidores, les pediría y agradecería que, por favor, denuncien varias cuentas falsas que existen con mi nombre y fotos en distintas redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No me pertenecen y han sido creadas con mala intención para sorprender y buscar algún beneficio personal ajeno a mí", publicó en su cuenta oficial.

Pamela López pidió a sus seguidores denunciar las cuentas falsas que se han creado usando su nombre.

Además, López aprovechó en hacer énfasis en las tres cuentas que ella misma administra. "Aquí les dejó mis únicas cuentas oficiales", señaló Pamela, quien recientemente fue captada por el programa de Magaly Medina disfrutando de la noche junto a sus amigas y a Luis Fernando Rodríguez, expareja de su amiga Nardha Velarde.

Pamela López fue vista con Luis Fernando Rodríguez en una discoteca

En medio de esta situación, Pamela López también ha sido protagonista de otra noticia que ha llamado la atención de los medios de espectáculos. La madre de los hijos de Christian Cueva fue vista recientemente en una discoteca de Barranco en compañía del empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido por ser el esposo de Nardha Velarde, una antigua amiga de Pamela. Las imágenes fueron difundidas por el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme', donde se observa a la todavía esposa de Christian Cueva compartiendo un box con quien sería su 'saliente' y un grupo de amigas.

La discoteca, conocida por ser frecuentada por futbolistas y figuras del espectáculo, fue el escenario de una salida que no pasó desapercibida. En las imágenes difundidas, se puede ver a Pamela López disfrutando de la música y la compañía de sus amigas, mientras Rodríguez se acerca para conversar con ella en varias ocasiones. Aunque en un momento se muestra al empresario ofreciéndole un trago, Pamela rechazó la invitación.

La salida de López y sus amigas se prolongó hasta altas horas de la madrugada, retirándose del local minutos antes de las 6 a.m. Sin embargo, no se supo más sobre el paradero de Rodríguez después de ese momento. La relación entre Pamela y Rodríguez no ha sido confirmada, pero ha generado especulaciones sobre la vida personal de la influencer tras su separación de Cueva.