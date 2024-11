Pamela López arremetió contra Christian Cueva en el programa 'América hoy', denunciando que el futbolista no está cumpliendo con sus responsabilidades económicas hacia sus tres hijos. Según contó, el futbolista de la selección peruana canceló los seguros universitarios de los menores y se llevó todo el dinero ahorrado para su futuro académico. Además, la madre de los niños aseguró que el deportista no ha aportado ni un sol para su manutención.

En su intervención, López expresó su indignación y dolor por el impacto de estas acciones en la vida de sus hijos. A pesar de una cita de conciliación programada para acordar la manutención de los pequeños, Cueva no asistió y solicitó una reprogramación. La abogada de López, Rosario Sasieta, destacó que el jugador había sido notificado por todos los medios, incluidos su club, Cienciano del Cusco.

Pamela López manda tajante mensaje contra Christian Cueva por quitarle el seguro a sus hijos

En su emotiva participación en 'América hoy', Pamela López no ocultó su frustración al contar que Christian Cueva, su expareja y padre de sus tres hijos, tomó la decisión de cancelar el seguro universitario de los niños y retiró los fondos ahorrados para su educación futura. "Tenían un seguro universitario y lo ha retirado, ha cancelado los seguros universitarios de mis tres hijos y se ha llevado el dinero", afirmó visiblemente afectada.

La situación ha generado gran preocupación para López, quien señaló que los más afectados por esta conducta son sus hijos. "Me siento triste, indignada porque son mis hijos, atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo", declaró la madre de los pequeños, aludiendo a la falta de responsabilidad de Cueva como padre.

Además, López reveló que ni el club de Cueva, Cienciano del Cusco, ni su presidente, Sergio Ludeña, se han comunicado con ella para abordar este delicado asunto, a pesar de haberse comprometido a velar porque el futbolista cumpla con sus obligaciones familiares.

Pamela López responde luego de que Christian Cueva la mandó a "vender marcianos"

Otro de los momentos que ha generado gran polémica fue la revelación de un audio en el que Christian Cueva se dirigía de forma despectiva hacia la madre de sus hijos, sugiriendo que se dedicara a vender "marcianos". Ante esta situación, Pamela López no dudó en expresar su malestar. "Yo no tengo nada en contra de vender marcianos, ser influencer o emprender, pero la manera despectiva... fueron 13 años juntos, yo no fui su amante, su novia, su querida, yo fui su esposa, soy su esposa", afirmó López, visiblemente emocionada.

López también habló sobre las dificultades que ha enfrentado desde que Cueva dejó el hogar familiar, subrayando que sus hijos siguen manteniendo el mismo estilo de vida, pero gracias únicamente a sus esfuerzos como madre. "Cómo crees que comen mis hijos, cómo viven el día a día. El estilo de vida de mis hijos no ha cambiado, sus fines de semana sí tienen recreación, todos los fines de semana estoy con mis hijos", enfatizó, dejando claro que ha sido ella quien ha asumido todas las responsabilidades.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica.

Pamela López arremete contra Christian Cueva por supuesta mudanza con Pamela Franco

La controversia alrededor de Christian Cueva no solo se centra en su falta de compromiso con la manutención de sus hijos. En las últimas semanas, Pamela López ha alzado la voz sobre la relación actual del futbolista con Pamela Franco, cantante con quien supuestamente planea mudarse. López, en una reciente declaración a un medio de espectáculos, mostró su descontento ante la falta de interés de Cueva por sus hijos. "Mis hijos son lo menos importante para su progenitor. De igual forma, yo sigo resolviendo y desempeñando mi función como madre, como siempre lo hice", afirmó en un mensaje enviado a una reportera del programa 'Amor y Fuego'.

Según información divulgada por Gigi Mitre, Cueva y Franco ya estarían tomando importantes decisiones sobre su futuro en común, mientras López continúa enfrentando sola las responsabilidades de crianza de sus hijos. Mitre detalló que la pareja estaría preparando una mudanza, lo que ha generado mayor controversia y críticas hacia el futbolista por parte del público y los medios de comunicación.