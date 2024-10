Christian Cueva sigue siendo el centro de la controversia, luego de que Pamela López le pidiera públicamente que cumpla con el pago de la pensión de sus tres hijos. En vez de llegar a un acuerdo con su aún esposa, el futbolista peruano tomó una radical en perjuicio de los menores; lo que generó la indignación de su expareja.



Pamela López expone a Christian Cueva como mal padre



Acompañada de su abogada, Rosario Sasieta, Pamela López reveló que Christian Cueva decidió eliminar el seguro universitario de sus tres hijos. “Se ha llevado el dinero”, sostuvo la letrada para las cámaras de América Televisión.



Al ser interrogada sobre cómo se siente con la radical decisión de Cueva, Pamela López respondió: “Triste, indignada… porque son mis hijos. Yo creo que atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo, lo pinta de cuerpo completo”.

Pamela López responde con todo a Cueva



Días atrás, el futbolista de Cienciano prácticamente le sugirió a Pamela López que vendiera marcianos para obtener ingresos, argumentando que no tenía dinero y que ella también debería generar sus propios recursos. Ante eso, la ahora influencer aseguró sentirse maltratada psicológicamente por las palabras del deportista trujillano.



“No tengo nada en contra de vender un marciano, ser influencer o emprender; pero la manera despectiva (no va). Fueron 13 años juntos. Yo no fui su amante, su novia, su querida, su levante. No, yo soy su esposa, lastimosamente”, indicó López.



Asimismo, Pamela insistió que Christian Cueva se ha desentendido completamente de sus hijos y que ella ha tratado de no cambiar el estilo de vida de los menores. “Él se fue de la casa, me dejó en la nada. ¿Y cómo crees que comen mis hijos, cómo crees que viven el día a día? Los fines de semana, mis hijos sí tienen recreación, tengo muchos testigos que saben que estoy con mis hijos y comparto con ellos”, añadió.



Magaly Medina encaró a Christian Cueva



Tras escuchar las declaraciones de Pamela López, Magaly Medina lamentó la situación de los tres menores. “Tú puedes tomar represalias contras la mujer que fue tu esposa, eso generalmente pasa: los dos cónyuges se terminan detestando, odiando y haciéndose todo el daño que se pueda; pero no se ponen a pensar que el daño se lo hacen a estas criaturas”, manifestó en su programa el viernes 18 de octubre.



Magaly Medina, quien quedó consternada por su apariencia física de hace 14 años, opinó que parece que el jugador está tratando de vengarse de su todavía esposa, Pamela López, afectando de manera directa a sus propios hijos. “Él, por vengarse de ella o por fastidiarla, lo que ha hecho es quitarles una cierta seguridad económica para su futuro educacional a estos niños. Tú no puedes vengarte de tus hijos. En todo caso, tu rabia y tu furia llévala hacia la madre de tus hijos, pero que ellos no se den cuenta”, añadió indignada.

Magaly Medina aseguró que Cueva no debería dañar a sus hijos. Foto: captura/ATV

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ hizo un llamado al club Cienciano para que cumpla con su compromiso de hacer que Christian Cueva cumpla con sus obligaciones familiares y económicas.