Flor Polo, hija de la conocida exvedette Susy Díaz, decidió dejar atrás sus diferencias con la producción de 'América Hoy' y se presentó en el programa en vivo como candidata del certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú, representando a la región de Ica. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de tensiones, ya que evidenció una notable incomodidad hacia las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo.

Durante su intervención, Flor Polo desfiló y respondió preguntas de Ricardo Rondón y Edson Dávila, incluyendo un comentario contundente sobre el ciberacoso, en el que insinuó que "muchas personas" querían desprestigiarla. A pesar de las tensiones, la influencer mostró profesionalismo y confianza en su desempeño.

Flor Polo reaparece en 'América Hoy' y lanza curioso comentario

En el programa del 11 de octubre, Flor Polo hizo su aparición en el set de 'América Hoy' como una de las candidatas del Miss Mundo Latina Perú. La presentación estuvo cargada de expectativas, y Flor desfiló con seguridad y afirmó: "Aquí estoy, feliz y contenta de estar en 'América Hoy'".

No obstante, la tensión fue evidente cuando evitó responder a los saludos y comentarios de Janet Barboza y Ethel Pozo, limitándose a sonreír e ignorarlas. Durante su presentación, Ricardo Rondón la presentó oficialmente y le pidió una breve introducción, a lo que Florcita respondió con comodidad.

Posteriormente, Edson Dávila, conocido como 'Giselo', inició una ronda de preguntas típicas de los certamenes de belleza. Al llegar su turno, Flor Polo fue cuestionada sobre su opinión respecto al ciberacoso. Con firmeza respondió: "Es lo que pasa hoy en día en todas las redes sociales. Es lo que me hacen siempre. Son personas que se esconden, no son felices, no tienen personalidad y buscan desprestigiar, tratan de humillar". Su respuesta fue cortada por Ricardo Rondón con un "No necesitas decir más". Su respuesta generó especulaciones entre los usuarios e insinuaron que al decir su respuesta miraba hacia el lugar de las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo.

Flor Polo arremete contra 'América Hoy' tras burlas en su contra

En una entrevista para 'Todo se Filtra' de Panamericana TV, conducido por Kurt Villavicencio, Flor Polo explicó por qué rechazó la invitación de 'América Hoy' para presentarse junto a las demás candidatas del Miss Mundo Latina Perú. "Estoy en otra etapa y ese programa lejos de motivarme, me desmotiva. No valen la pena y nunca estaré sentada en ese lugar. Qué se sigan burlando de mí, eso no me afecta. Mi mamá me enseñó a estar bañada en aceite y si los perros ladran es porque estamos avanzando", declaró Flor Polo con una sonrisa.

Flor Polo dio declaraciones exclusivas a Panamericana refiriéndose al programa de América Tv. Foto: Panamericana.

La hija de Susy Díaz también reveló que su incomodidad se debía a un informe emitido la semana anterior en 'América Hoy', en el cual se burlaron de su faceta como cantante y bailarina. Este informe provocó una fuerte reacción de las conductoras, quienes arremetieron contra Flor Polo.

Janet Barboza, molesta por la ausencia de Flor Polo y otras concursantes del certamen, expresó: "Aquí hay algo que decirle a la organización: no les conviene Flor Polo Díaz como participante. Los concursos necesitan visibilidad para atraer patrocinadores, y esta acción es como una piedra en el zapato para la organización".