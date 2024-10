Ethel Pozo sorprende al opinar sobre la infidelidad: "Uno no tiene una bola mágica..."

Ethel Pozo, una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, ha logrado destacarse en el ámbito del entretenimiento tanto como conductora en 'América hoy', como actriz en la serie 'Tu nombre y el mío', donde interpreta a Perlita. Recientemente, Ethel se ha vuelto tema de conversación no solo por su trabajo frente a las cámaras, sino también por sus opiniones sobre temas controvertidos.

Durante una entrevista, Pozo expresó su postura sobre la infidelidad de manera honesta, revelando que es un tema que ha rechazado desde joven y que considera inaceptable en cualquier relación. “Uno no tiene una bola mágica para saber qué pasará en el futuro”, comentó la presentadora.

Ethel Pozo y su amor por la conducción

Ethel Pozo inició su carrera como conductora en 2017 y desde entonces ha demostrado su pasión por la televisión. Aunque ha sido parte de varios proyectos, ella misma admite que 'América hoy' ha sido su mayor desafío. “Lo más difícil, sin duda alguna, ha sido el programa en vivo”, confesó Pozo a Trome.

El programa se caracteriza por tratar temas de actualidad y espectáculos, lo que obliga a la presentadora a expresar su opinión sobre situaciones personales de figuras públicas, algo que no le resulta del todo cómodo. “A mí no me gusta hablar de la gente, de su vida privada”, explicó.

Ethel Pozo habla sobre cómo es el ambiente con sus compañeras de 'América hoy'

La dinámica en 'América hoy' no se limita únicamente al contenido del programa; el vínculo entre sus conductoras es fundamental para el éxito del espacio. Ethel Pozo ha forjado una relación cercana con sus compañeras, Janet Barboza y Brunella Horna, lo que ha resultado en una química visible en pantalla. “Tenemos un grupito muy especial y en él estamos comentando de todo, de lo que nos pasa como mujeres en el día a día, consejos”, expresó Pozo.

Ethel, Janet y Brunella han logrado una conexión que va más allá del trabajo, convirtiéndose en amigas que se apoyan mutuamente. Según Pozo, esta camaradería ha sido clave para mantener el ambiente ameno del programa, donde pueden abordar temas serios y divertidos con la misma naturalidad. “Dependiendo de cada tema le pido un consejo a Janet o a Brunella”, mencionó la presentadora.

¿Qué opina Ethel Pozo de la infidelidad?

Ethel Pozo no ha dudado en expresar su opinión sobre la infidelidad, un tema que considera completamente condenable. “Desde jovencita rechazo la infidelidad, es condenable. Uno no tiene una bola mágica para saber qué pasará en el futuro, para saber si amarás a la misma persona por el resto de tu vida. Sería lindo, pero en la práctica no se da en la mayoría de los casos. Siento que cuando dejas de amar a la persona a la cual le has prometido fidelidad, uno debe de ser sincero y decirlo", dijo.