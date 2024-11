Pamela López revela que Christian Cueva le prometió un negocio propio, pero no cumplió. Foto: Composicion LR/Captura/YouTube/Captura/Difusión

Pamela López revela que Christian Cueva le prometió un negocio propio, pero no cumplió. Foto: Composicion LR/Captura/YouTube/Captura/Difusión

En medio de una creciente batalla legal y mediática, Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, ha revelado los mensajes intercambiados con el presidente de Cienciano, Sergio Ludeña, en los que solicita apoyo para que el jugador asuma sus responsabilidades familiares. Según los chats presentados en el programa 'Amor y Fuego', el futbolista peruano ha evadido sus obligaciones económicas hacia sus tres hijos, lo que llevó a la madre a contactar al club cusqueño en busca de ayuda

López acusó a Cueva de abandonar sus deberes tras su reciente separación, lo que la llevó a buscar apoyo en el equipo de la Liga 1, club que había prometido supervisar la conducta del futbolista. No obstante, la respuesta de Ludeña fue categórica, indicando que, aunque Cueva tiene contrato con el equipo, este no cobrará su salario hasta fin de mes, y la institución no intervendrá en asuntos personales del jugador.

Pamela López revela chats con presidente de Cienciano sobre Christian Cueva

En los mensajes difundidos, Pamela López le expresó a Sergio Ludeña su preocupación por la falta de apoyo de Christian Cueva, quien, según ella, habría abandonado sus responsabilidades tras una disputa familiar. "Me ayudes porque estoy desesperada, él se fue de la casa y se desentendió de todo", escribió López en su mensaje. La madre de los hijos de Cueva explicó que el futbolista aprovechó su ausencia para retirar pertenencias del hogar, incluidos objetos personales de ella y sus hijos.

"Aprovechó mi viaje de 28 de julio con mis hijos para entrar como delincuentes y sacar todo lo que pudo, incluyendo mis cosas. Eso está registrado en una cámara de seguridad del edificio", reveló Pamela, quien también le hizo un gran pedido a Sergio Ludeña. "Apelo a tu buen corazón y puedas por favor apoyarme porque realmente mis hijos necesitan. Él me prometió un negocio propio que era lo mínimo que merecía para salir adelante pero no lo hizo nunca”.

Por su parte, Sergio Ludeña, presidente del Cienciano, respondió de manera formal y distante, explicando que, aunque Christian Cueva tiene un contrato vigente con el club, el jugador aún no ha recibido su primer pago. "Es cierto que tienen un contrato con nosotros y le tocará cobrar recién a fin de este mes", señaló Ludeña, indicando que transmitiría el pedido al departamento administrativo del club.

"Hablaré internamente el tema con el departamento administrativo. Te comunicaré el resultado, siempre buscamos lo mejor para la familia. Saludos”, sentenció Ludeña.

¿Cuál fue la postura de Cienciano ante los problemas de Christian Cueva y Pamela López?

Ante la falta de respuesta directa de Christian Cueva, Pamela López y su abogada, Rosario Sasieta, decidieron enviar una notificación al club Cienciano, donde el futbolista peruano milita actualmente, con el objetivo de abordar la conciliación sobre el régimen de visitas y pensión alimentaria. Sin embargo, el equipo respondió negativamente, afirmando que no tiene injerencia en los asuntos familiares del jugador.

En el comunicado oficial, Cienciano dejó en claro su posición: "Cumplimos con devolver la citación dirigida a nuestro jugador Christian Alberto Cueva Bravo, ya que el asunto materia de conciliación no compete a nuestra institución deportiva". El equipo cusqueño solicitó, además, que no se le envíen futuras notificaciones, sugiriendo que estas se dirijan a la dirección personal del futbolista, registrada en Reniec.

“Le agradeceremos, se sirva abstenerse de dirigir notificaciones a la dirección de mi representado”, concluyó el comunicado del club, descartando tajantemente una injerencia en el problema entre su futbolista y Pamela López.

Cienciano devolvió citación de Cueva para conciliar por sus hijos con Pamela López

Cienciano se había comprometido a supervisar el comportamiento de Christian Cueva

La situación actual contrasta con las declaraciones de Cienciano a inicios de septiembre, cuando el club afirmó que había tomado la decisión de mantener a Christian Cueva en su plantilla bajo condiciones estrictas. Tras denuncias previas de violencia psicológica y física por parte de Pamela López, el equipo había manifestado su compromiso de supervisar la conducta del jugador, incluyendo su responsabilidad económica hacia su familia y un tratamiento psicológico.

"Hemos tomado la decisión de mantener su contratación, no sin antes haber llegado a un acuerdo que, a partir de la fecha, incluye también el cumplimiento de tareas excepcionales, tales como normas de conducta personal y cumplimiento de responsabilidad económica con su familia", declaró el club en ese momento. Sin embargo, la reciente actitud del Cienciano al desvincularse del problema familiar sugiere un cambio en su postura inicial.