Confirman estado de salud de Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez [VIDEO]

Pese a que el matrimonio Tula Rodríguez y Javier Carmona fue un tema mediático, la conductora de televisión vino atravesando dese el 17 de agosto de 2018, uno de los episodios más duros de su vida.

Y es que su esposo, el gerente televisivo, se encuentra internado desde aquella fecha en el hospital, en el sector de cuidados intensivos. Luego de varios meses se revela su verdadero estado de salud.

Luego de que el programa de Magaly Medina difundiera documentos reservados sobre el expediente médico de Javier Carmona, “Domingo al día” de canal 4 presentó un extenso reportaje, aparentemente con la venia de Tula Rodríguez.

Cabe resaltar que la opinión médica se da, teniendo como antecedente médico que el pasado viernes 17 de mayo se ingresara de emergencia al Hospital Almenara al empresario.

Salud de Javier Carmona

Ni bien inicia el informe especial, el médico cardiólogo Marco Almerí Estrada, sostuvo que se trataba de un caso irreversible.

Según el galeno, Javier Carmona no sufrió infarto, sino una disección aguda de la arteria aorta, es la condición que hoy lo tiene postrado en cama.

“Los síntomas del infarto y la disección de aorta se parecen y efectivamente aparecen con un dolor de pecho, que en un primer momento hizo pensar que se trataba de un infarto”, mencionó Marco Almerí Estrada sobre el exesposo de Gisela Valcárcel.

El drama de Tula Rodríguez

Aquel agosto de 2018, en el trayecto el paciente (Javier Carmona) entra en shock hipovolémico y el cerebro se quedó sin el apoyo sanguíneo por más de cinco minutos.

“Hay que recordar cuando el cerebro deja de recibir oxígeno por más de cinco minutos ocurre muerte neuronal”, menciona el médico.

¿Javier Carmona en estado vegetativo, coma o muerte cerebral?

El especialista entrevistado por “Domingo al día” instó a no confundir con la muerte cerebral (cuando se da la muerte de la corteza y el tronco encefálico), estado vegetativo o coma.

Cuando una persona se encuentra en:

- Estado vegetativo: No entra en contacto con el ambiente, no responde preguntas, no responde estímulos, no tiene memoria, pero su pulmón respira y su corazón late. Puede sufrir infección urinaria y cálculos renales por estar postrado.

- Muerte cerebral: La persona no respira su pulmón y tiene que estar conectado a una máquina (ventilador) para mantener sus pulsos vitales.

-Estado de coma: la persona está en un estado de inconciencia profunda, pero mantiene los reflejos corneales, pupilar y puede salir de esta situación en dos semanas hasta un mes.

Diversos medios han desinformado sobre el actual estado de salud de Javier Carmona, pero a través del informe de canal 4 (presuntamente autorizado por Tula Rodríguez) esclareció el informe médico del empresario.