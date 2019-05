Magaly defiende a Gisela tras confirmar infidelidad de Tula y Carmona

Luego de casi 12 años, Gisela Valcárcel rompió su silencio y confirmó lo que muchos especulaban. La conductora de “El artista del año” confesó que Javier Carmona inició su romance con cuando Tula Rodríguez todavía estaba con ella.

Ante esta fuerte revelación, Magaly Medina le dedicó unas palabras a su “comadre” y recordó cómo la conductora de “En boca de todos” negaba las acusaciones.

“Miren pues todo lo que recién ella puede decir. Y fíjense que dice: ‘Ya perdoné porque me puse en los zapatos de ellos y porque sé que no quisieron hacerme daño’ (…) Ella no dice infidelidad, ella dice que fue ‘deslealtad’”, empezó diciendo la presentadora de “Magaly tv, la firme”.

“Y efectivamente como dice Tula, yo era la que recriminaba su actuar, con fechas, horas, días, siempre lo recriminé y eso que Gisela no es mi amiga, pero en cuestión de género he sido bastante solidaria”, agregó.

Magaly Medina reveló que Gisela Valcárcel le confesó íntimos detalles sobre lo que vivió con durante sus casi seis años de relación con Javier Carmona antes de iniciar su relación con Tula Rodríguez.

“Tula me sacaba en cara eso (…) Ella juraba que no se había metido en una relación, ella decía que estaban solteros y Gisela se quedó callada. Y era yo quien tocaba este tema”, manifestó en su programa “Magaly tv, la firme”.

“Alguna vez cuando hablé con Gisela Valcárcel, ella me contó detalles de esto (la relación de Tula Rodríguez y Javier Carmona)”, acotó Magaly Medina.