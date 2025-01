Carlos Vílchez, reconocido conductor y actor cómico peruano, se encuentra en el centro de la atención pública tras la reciente revelación de Milagros Pedreschi, quien confirmó que tuvo una relación con él mientras este aún estaba casado con Elena Vin Mathios. Tras estas afirmaciones, el también presentador decidió enviar un mensaje, muy a su estilo, en redes sociales.

Carlos Vílchez y su contundente indirecta tras las declaraciones de Milagros Pedreschi

En una entrevista con el programa 'Café con la Chevez', Milagros Pedreschi compartió detalles de su relación con Carlos Vílchez, quien le aseguró que se encontraba separado de su esposa, a pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo. "Él me decía que estaba separado, aunque vivían juntos", comentó la exbailarina, quien en su momento nunca se sintió como “la otra”, pues Vílchez le insistió en que su matrimonio con Vin Mathios ya había terminado.

La relación entre Vílchez y Pedreschi, que duró varios años, fue marcada por diversas tensiones. El escándalo se desató cuando Elena Vin Mathios, exesposa de Vílchez, acusó al actor de serle infiel con Pedreschi, lo que generó aún más controversia.

En medio de la polémica, Carlos Vílchez sorprendió a sus seguidores con un inesperado video en sus redes sociales. Mientras disfrutaba de sus vacaciones en el programa 'Mande quien mande', el conductor sorprendió al cantar a todo pulmón una conocida canción de Bartola titulada "Si me vas a clavar un puñal...".

"Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho, clávamelo más abajo, donde ya tengo el hueco hecho", cantó Vílchez, lo que rápidamente generó especulaciones en las redes sociales sobre si el video era una respuesta a las revelaciones de Pedreschi y las acusaciones de su exmujer.