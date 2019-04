Jazmín Pinedo revela que sufrió una terrible pérdida con Gino Assereto [VIDEO]

La conductora, Jazmín Pinedo, se animó a hablar sobre su deseo de quedar embarazada de su pareja, Gino Assereto, en el programa 'Mujeres del Mando'.

En las últimas semanas, se especuló que la exchica reality estaba embarazada, pero los rumores fueron desmentidos por la popular 'Chinita'.

Durante el segmento donde una vidente lanza sus predicciones, las compañeras de Jazmín Pinedo le preguntaron si ella quedaría embarazada este año y la respuesta causó asombro a todos en el set.

La vidente le aconsejó que se relaje y lleve su tratamiento con calma pues sólo así lograría concebir un bebé. A lo que la conductora se decidió a aclarar el tema para quienes no sabían la dura lucha que está atravesando.

"Lo voy a contar porque es lo más normal del mundo creo. Efectivamente el año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida. Me dolió en el alma, pero estoy intentándolo otra vez y tengo este tema del tratamiento acá y pienso en eso. Acá todos me dicen que estoy embarazada y creen que es gracioso, pro me pongo triste", reveló Jazmín Pinedo.

Además, agregó que hasta el momento tiene seis meses bajo la ayuda de los especialistas en fertilidad. Por otro lado, la vidente la acusó de estar presionando a Gino Assereto y de no disfrutar el presente de su relación.

Jazmín Pinedo revela que sufrió una terrible pérdida con Gino Assereto