Magaly Medina hace fuerte confesión tras denuncias de Poly Ávila y Miss Trujillo [VIDEO]

Tras el escándalo desatado en la farándula con las denuncias de Poly Ávila y Claudia Meza, la conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes al confesar una dura realidad relacionada a este tipo de casos, ya que no serían las únicas víctimas del presunto intento de abuso sexual.

En la última edición de 'Magaly TV: la firme', la conductora se pronunció tras revelar que Nicola Porcella tendría conversaciones comprometedoras de los participantes de la 'fiesta del terror', donde Poly Ávila y Claudia Meza fueron drogadas.

"Ahora, es el otro escudero que tiene Nicola Porcella, este tal Zorro Zupe -que yo no sé y cómo así es panelista de algunos programas- sin embargo, él dice que va a sacar Nicola Porcella [...] 'él me ha dicho y me ha mostrado conversaciones comprometedoras sobre las personas que estuvieron en esa fiesta'", dijo Magaly en ATV.

Ante ello, Magaly se mostró indignada por lo sucedido, pero terminó confesando que habrían más víctimas y denunciantes del hecho, y muy pronto saldrían a la luz.

"Tengo que decirles, para su mala suerte, que sí hay otras personas -que no son necesariamente de esa noche fatídica, sino de otras noches- quieren hablar, están aún temerosas, pero nosotros y nuestro equipo de investigación ya sabe qué es lo que ha estado pasando, ¡cuidado, ah! Que a nosotros nos huele que esto sea tal vez un modus operandi, algo que acostumbraban a hacer fines de semana, tras fines de semana", sostuvo Magaly Medina en su programa.