Logro universitario de exintegrante de 'Esto es Guerra' asombra a usuarios

Nicole Faverón, exintegrante de 'Esto es Guerra', sorprendió a sus seguidores de Instagram con reciente publicación donde hizo alarde de su titulación en psicología clínica.

"Ahora sí, díganme licenciada #psicólogaclínica", fue la descripción de la fotografía de Nicole Faverón en Instagram.

Ante esta positiva noticia, distintos usuarios se pronunciaron en la sección comentarios para felicitar a la exintegrante de 'Esto es Guerra', que en ese entonces perteneció al equipo de 'Las Cobras'.

"Qué noble carrera escogiste. Felicidades", "felicidades Nicole. Dios te bendiga", "muchas felicidades mi Nikki hermosa. Todo sacrificio tiene su recompensa", "la psicóloga mas bonita", "que sigan los éxitos. Bendiciones", "eres una persona digna de admirar" y "eres una bella licenciada", se pudo leer en la sección comentarios.

Cabe recordar que en el mes de septiembre, Nicole Faverón se casó por civil con el empresario minero Jonas Nitschack en el Club de las Lagunas en La Molina.

“Sé tan feliz que no sepas si vives o sueñas, leí una vez, y este fin de semana me casé con el mejor hombre que alguien podría soñar. Son tantas las personas que fueron cómplices de esta aventura que no sé por dónde empezar. Hoy quiero agradecer al equipo que creó e hizo realidad cada detalle mágico presente en nuestra boda”, expresó la modelo peruana en ese entonces desde sus redes sociales.