Instagram: Paula Manzanal muestra su figura a pocos días del nacimiento de Valentino [VIDEO]

A través de Instagram, Paula Manzanal mostró su figura con un baile sensual a pocos días de convertirse en la madre del pequeño Valentino. Tal como lo contó la modelo, tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia el pasado 5 noviembre, porque el bebé tenía doble vuelta del cordón umbilical en su cuello. A pesar de esta intervención quirúrgica, la modelo se animó a bailar algunos segundos de una conocida salsa cargando al recién nacido. El sensual baile fue acompañado de la frase "Bailando con mi amor. 3 días después de cesárea". Tal como se nota en las imágenes, Paula Manzanal mantiene su figura de infarto.

En las siguientes historias, la mejor amiga de Stephanie Valenzuela hizo referencia que solo pudo bailar una canción porque ella y Valentino estaban cansados y que la fiesta la continuaría desde su cama. Por otro lado, dio a conocer que no muestra el rostro completo de su bebé porque hay algunos medios ingleses que buscan generar noticias sin antes consultárselo, esto a raíz que el padre de Valentino, Jordan Davies continúa con su vida sin haber tomado interés por el nacimiento de su primogénito.

Como se recuerda el modelo inglés no aceptará su paternidad hasta que se le haga una prueba de ADN al pequeño, así lo indicó su representante a portales como Ok!, The Sun y Daily Star. “Solicitar una prueba de paternidad para alguien con quien no está en una relación es justo para todas las partes, no habría nada peor que un niño que crece con alguien que no es su padre”, señaló al Daily Star.