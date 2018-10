Tatiana Astengo se burla de Keiko Fujimori y fans aplauden su ingenio

Luego de que el congresista Rolando Reátegui admitiera que Keiko Fujimori fue quien ordenó lavar dinero de aportantes, este martes el diario La República dio a conocer las exclusivas declaraciones del parlamentario a la Fiscalía, en el marco de la investigación contra Fuerza Popular por el Caso Cócteles.

Según el congresista fujimorista que representa a la región San Martín, Keiko Fujimori fue quien le ordenó, con el conocimiento o intervención de los otros miembros de la cúpula, lavar fondos y presentarlos como fraudulentas aportaciones, en 2017.

Como era de esperar, dichas declaraciones ha repercutido rápidamente en las redes sociales y una vez más, la actriz Tatiana Astengo no dudó en manifestarse en contra de todos los fujimoristas, incluyendo a Keiko Sofía.

A través de Twitter, la actriz que dio vida a ‘Reina Pachas’ en la teleserie Al fondo hay sitio comparó a los fujimoristas con un avestruz, animal al que ella todo el tiempo hacía referencia a su esposo Lucho’ (Bruno Odar) en la ficción.

“¡Buen día! Fujimorista, si tienes vergüenza, deberías estar con la cabeza enterrada como un avestruz . #Avestruz ¡Avestruz! ¡Aaaaavestruz! #verguenzanacional #fujimorinuncamas ¡Vamos Mi Perú! #sisepuede”, fue el mensaje que generó diversas reacciones.

La comparación que hizo Tatiana Astengo, quien en más de una ocasión se ha manifestado en contra de Keiko Fujimori y otros referentes ‘naranjas’, fue celebrada por sus seguidores en Twitter.

“La comparación es muy buena: el avestruz no puede recordar más allá de 30 minutos, es un animal muy tonto. Si un avestruz se pierde más de media hora, luego reencuentra a su manada se tratan como desconocidos”, “Me encantan esas palabras..# reynapachas”, “Jajaja qué buena”, “Nuestra #ReinaPachas sin pelos en la lengua” y “Jajaja lo máximo eres”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo otros usuarios señalaron que los fujimoristas no tienen vergüenza. “El problema es que no tienen vergüenza, pues no hay sentido de la realidad. En ese mundo paralelo en el que viven (donde Tubino es un mensajero de la paz y Keiko es la mujer más trabajadora del Perú), ellos están convencidos que las avestruces cazan a los leones” y “Esos ya no tienen verguenza son más conchudos por dios, te juro que da asco verlos en pantalla”, agregaron otros cibernautas.