Vanessa Jerí envía atrevido saludo de cumpleaños a Jefferson Farfán [VIDEO]

Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, uno de los más exitosos futbolistas de nuestro país, celebra sus 34 años de vida y viene recibiendo mensajes en Instagram de distintas partes del mundo. Pero el que no pasó desapercibido es el que le envió la modelo Vanessa Jerí.

Se trata de un video que la también actriz compartió en la citadas red social, donde se muestra demasiado contenta al momento de expresar todo el cariño que tiene por el jugador de Lokomotiv, quien hoy está de cumpleaños. En estas imágenes también se puede observar que la modelo luce muy sexy, con ligero maquillaje, un escote y una bufanda que juegan muy bien con el color de su cabello.

"Feliz, feliz, feliz cumpleaños Jefferson. Que todo lo mejor esté por venir, que hoy lo pases increíble. Te deseo todos lo éxitos del mundo, sabes lo mucho que te aprecio, que admiro. Siempre sonríes, siempre tienes que estar feliz y enfocado para adelante. Te mando un fuerte beso y abrazo a la distancia, te quiero y que tengas un feliz cumpleaños", se le escucha decir a Vanessa Jerí.

Este mensaje que envió Vanessa Jerí fue compartido por el mismo futbolista en sus historias de Instagram, red social donde además de agradecer a Dios, escribió un mensaje dirigido a su familia, amigos y seguidores.

"Simplemente quiero agradecer a Dios por un año más de vida, por proteger siempre a mi familia. Gracias a todos mis amigos, mis seguidores por tantas muestras de cariño. Me hubiera gustado poder responder a todos los mensajes. De verdad se les quiere mucho. Seguiré disfrutando este día tan especial para mi. Lo único que me apena es no poder estar con los amores de mi vida en estos momentos. Mi madre, mis hijos, los extraño como la p****", escribió la expareja de Melissa Klug.

Desde muy temprano la popular 'Foquita' ha recibido distintos mensajes, incluso respondió a los seguidores que le preguntaban sobre su situación sentimental y si estaba soltero soltero o no.

"Soltero sí, pero tampoco solo", fue lo que respondió la expareja de la popular 'Blanca de Chuquito' en sus historias de Instagram.

Aquí el saludo de cumpleaños de Vanessa Jerí a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán compartió el saludo en su Instagram