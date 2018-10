Susy Díaz aprende inglés y sorprende con divertido mensaje en Instagram [VIDEO]

Susy Díaz no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram, ya sea por medio de video o compartiendo sus divertidas dietas.

Ahora la excongresista se quiere internacionalizar y no encontró mejor forma que aprender un nuevo idioma, el elegido fue el inglés.

En el video publicado en su cuenta de Instagram se le escucha intentar decir “Live the life, and do not let life live you”, que en español significa “vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

Recordemos que esa es la popular frase de Susy Díaz, que incluso tiene una canción y que con el tiempo rápidamente se volvió popular y viral en las redes sociales.

Sus fanáticos en vez de criticarla, aplaudieron su esfuerzo y le aconsejaron que siga estudiando su inglés para que los siga asombrando.

“La frase de una sabia”, “Ay Susy, siempre innovando. Sigue así forever”, “maestra!”, “para que ir a ICPNA, ya me quedo viendo sus videos”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

Hace un mes atrás, Susy Díaz una de reinas de la farándula local sacó la segunda parte de su famosa frase “vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

Su expresión siempre motivadora alegró a más de uno en Instagram, en las imágenes se le escuchó decir "La vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar".

Asimismo, para los primeros días del mes de octubre, Susy Díaz no tuvo mejor idea que viajar a Dubái para celebrar su cumpleaños, en Instagram se puede apreciar lo bien que la pasó.