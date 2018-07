Daniela Darcourt le envía mensaje a Yahaira Plasencia

La cantante Daniela Darcourt, quien participará en la segunda temporada en El artista del año lamentó que Yahaira Plasencia haya pedido, a la producción del reality, que la veten en la primera temporada del mencionado espacio, tal como lo confirmó el productor Armando Táfur. "Con ella (Yahaira) no tengo ningún tipo de roce, jamás le he hecho algo ni ella a mí. ¿Si me molestó que pida que no participe en una secuencia del programa? Quizá sí, porque ya había ensayado dos días, pero ahora estoy aquí. En mi posición", refirió.

"Si mañana viene Beyonce y tengo que hacer un dúo, pues tengo que hacerlo. Cuando uno decide ser artista tiene que estar preparada y tener la correa súper ancha para asumir nuevos retos, pero si no estás lista para eso, mejor dedícate a otra cosa. No se si Yahaira me tuvo miedo , pero más allá de eso, creo que todos merecemos respeto, porque un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Quién sabe y mañana tengo que telonear un concierto de ella o ella uno mío", agregó la cantante, quien dejó claro que jamás faltaría a una gala del reality, tal como lo hizo Yahaira Plasencia en la final del programa.

En otro momento, Daniela no quiso desacreditar la carrera de Yahaira y evitó responder si el nombre de artista le queda grande la ex pareja del fulbolista Jefferson Farfán. "No me atrevería a opinar si es artista o no, no hablo de eso porque a mí me falta mucho. Lo único que puedo decir es que yo no hubiera hecho algo así como faltar a la final de un programa. De repente le falta humildad, eso puede ser".

Daniela competirá en esta nueva temporada del reality que conduce Gisela con figuras como Maricielo Effio, Génesis Tapia, Kevin Blow, Ricardo Rondón y más. "Va a ser una competencia dura, reñida, pero voy a dar todo de mi parte para alzar la copa, pero sobre todo para que el público conozca de mi talento en el escenario", puntualizó.