Magaly Medina despotrica contra Mark Vito por TikToks con su joven novia: "Hace el ridículo"

Magaly Medina, conocida por sus duras críticas hacia personajes del entretenimiento peruano, ha vuelto a generar polémica, esta vez con sus comentarios sobre Mark Vito y sus videos en TikTok. La presentadora de televisión se refirió de manera contundente a la nueva faceta del exesposo de Keiko Fujimori, quien ha ganado popularidad en redes sociales al crear contenido junto a su joven pareja, Sofía Chirinos. Para Medina, este cambio en la imagen de Vito resulta "ridículo" y poco coherente con el perfil que había mantenido hasta hace poco.

Desde que oficializó su relación con Sofía Chirinos, de 21 años, Mark Vito ha sorprendido a muchos por su participación en TikTok, donde comparte videos humorísticos, bailes y momentos románticos con su novia. El giro radical en la vida del empresario ha sido tema de conversación, tanto por la naturaleza de su contenido como por el contraste con la seriedad que mostraba durante su matrimonio con Fujimori y su implicación en la política peruana. Sin embargo, para Magaly Medina, esta nueva faceta de Vito parece más una “búsqueda de atención” que una muestra genuina de su relación.

Mark Vito y los TikToks con su joven novia

Mark Vito ha dejado atrás su imagen de hombre serio y reservado para convertirse en una figura activa en redes sociales. Desde la oficialización de su romance con Sofía Chirinos, la pareja ha comenzado a producir una serie de videos en TikTok que buscan entretener a su creciente audiencia. En estos clips, Vito y Chirinos se muestran bailando, haciendo sketches humorísticos y participando en desafíos virales, con el objetivo de conectar con un público más joven y diverso.

Esta nueva faceta del estadounidense ha generado opiniones divididas entre los usuarios de redes. Mientras algunos celebran su cambio de actitud y consideran que está disfrutando de una etapa más relajada y feliz, otros lo critican por "forzar" una imagen juvenil y por utilizar su relación para obtener más seguidores en TikTok. Además, los videos de Vito y Chirinos han sido objeto de debate debido a la evidente diferencia de edad entre ellos, lo cual ha intensificado el escrutinio público.

A pesar de las críticas, la pareja parece disfrutar de la atención mediática. Con más de 500,000 seguidores en TikTok, Vito ha conseguido posicionarse como una figura popular en el ámbito digital, algo impensable durante los años en que fue conocido por su relación con Keiko Fujimori y su papel más formal en la política peruana. Sin embargo, este cambio de rumbo no ha escapado de la opinión de Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, no dudó en expresar su descontento.

Magaly Medina critica a Mark Vito por su nueva 'imagen'

Magaly Medina, conocida por su tono ácido, dedicó varios minutos de su programa a hablar sobre la transformación de Mark Vito y su incursión en el mundo de TikTok. “Mark Vito trabajó en un momento para la IBM, una transnacional, y ahora sigue con sus tonterías en TikTok”, comentó Medina, enfatizando el contraste entre su carrera profesional pasada y su presente en redes sociales.

Para Medina, lo más desconcertante es la manera en que Vito intenta revivir una juventud que, según ella, ya no le corresponde. “¿Hasta dónde piensa llevar esta especie de nueva juventud Mark Vito? Como si nunca en su vida hubiera disfrutado, como si nunca hubiera sido joven”, expresó la conductora, agregando que el empresario no parece darse cuenta del “gran ridículo” que está haciendo con sus publicaciones. Magaly también cuestionó la motivación de Vito detrás de su contenido, insinuando que podría tratarse de una táctica para conseguir auspiciadores o ingresos a través de los "lives" en TikTok, aunque subrayó que la plataforma no paga directamente en Perú.