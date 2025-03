Lou Ferrigno en Lima: “El nuevo Hulk CGI no es nada comparado al Hulk original”

El actor estadounidense, Lou Ferrigno, famoso por protagonizar la serie El Increíble Hulk, será uno de los invitados estelares de la decimoquinta edición del Día del Cómic Festival, que se realizará del jueves 1 al domingo 4 de mayo en el Campo de Marte, en Jesús María, desde el mediodía hasta las 9 p.m.

Lou Ferrigno, además de ser una estrella de los cómics y de la televisión, es un reconocido culturista profesional que llegó a medir casi dos metros. Está considerado como uno de los mejores culturistas de la historia, consolidando su referencialidad en los años setenta. A finales de esa década, fue elegido para interpretar a Hulk de Marvel desde 1978 hasta 1982. Aunque hay que indicar que Hulk tuvo varias secuelas, como El juicio del increíble Hulk de 1989, en donde volvió a reunirse con Bill Bixby.

“La preparación para convertirme en Hulk fue de entre 3 a 4 horas de maquillaje diario y tener que mostrar emociones sin poder hablar. Fue un desafío tener que romperme a mí mismo para mantenerme siendo parte del reparto como Hulk”, declara el actor para La República sobre este personaje que no solo le trajo fama, sino también mucha presión.

“Pasar de fisicoculturista a Hulk fue un gran cambio, ya que la actuación tiene más que ver con las emociones que con la competición física”, expresa al ser consultado sobre el proceso para pasar de deportista a actor, aspecto que en los setenta era muy comentado por la prensa de entretenimiento, puesto que Ferrigno no solo llamaba la atención del periodismo deportivo. Antes de ser Hulk, Ferrigno ya era un personaje mediático. Sin embargo, “Hulk fue una plataforma para convertirme en actor, me hizo mundialmente conocido”, precisa el actor que también ha aparecido en producciones del presente siglo relacionadas a Hulk, como Hulk (2003), The Incredible Hulk (2008), Avengers: Endgame (como voz de Hulk, 2019), entre otras. Sobre la última encarnación de El hombre increíble, Lou Ferrigno la tiene muy clara: “El nuevo Hulk CGI no es nada comparado al Hulk original” y añade: “El legado de Hulk, después de 40 años, es que sigue siendo el mayor personaje icónico de Marvel en la actualidad”.

Lou Ferrigno recomienda a sus fans peruanos “comer sano, entrenar con constancia y hacer todo con moderación” y rememora aquellos tiempos en los que era víctima de bullying: “Ante el acoso, es importante tomar medidas, informar a tus amigos cercanos y denunciarlo para protegerte”.

Debido a un tema de salud relacionado a su rodilla, Lou Ferrigno canceló en 2024 su visita a Lima. Los peruanos tenemos varias figuras intergeneracionales en nuestro imaginario y una de ellas es Hulk, el Hulk de Lou Ferrigno. Claro.