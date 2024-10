Carlos Carlín fue el más reciente invitado del pódcast de Magaly Medina. En el programa dio detalles de sus experiencias siendo un niño en un colegio católico para hombres y dijo, por primera vez, que pasó por una horrorosa vivencia junto a un cura en un paseo escolar. El actor afirmó que el momento lo dejó tan traumado que "lo recuerda hasta el día de hoy".

¿Qué pasó con Carlos Carlín y el sacerdote de su colegio?

El actor Carlos Carlín se sentó frente a Magaly Medina y contó detalles desconocidos sobre su vida, su familia y su carrera profesional. Sin embargo, uno de los puntos que más sorprendieron a los internautas fue la confesión del exintegrante de Pataclaún sobre el reprochable encuentro que tuvo con un cura de su institución educativa.

Carlín relata que, durante un paseo escolar, el sacerdote se acercó, colocó sus manos en su rostro y soltó diversas frases homofóbicas. "Me sacó del grupo, me hizo una imposición de manos y me dijo: "sal, espíritu de la homosexualidad", y yo no sabía qué le pasaba al cura. Mis compañeros estarían asustados y aterrados", contó el actor.

Pero la cosa no quedó ahí, Carlos Carlín afirmó que el cura tuvo la misma actitud con otro compañero, lo que provocó que "llorara durante todo el camino de regreso a su casa". Además, el intérprete señaló que, si eso le hubiesen hecho a sus hijos, "no le quedaría un pelo a ese sacerdote, no le quedaría una piedra a ese colegio".

Carlos Carlín comparte detalles sobre la muerte de su padre

Carlos Carlín compartió con Magaly Medina que fue testigo de la muerte de su padre cuando tenía tan solo 13 años. “Llegué del colegio y encontré a mis tías, no recuerdo a mi mamá en ese momento; las escuché hablar y me dijeron que mi papá estaba mal. Vi una mancha muy fuerte en el piso”, detalló. El relato impactó a Magaly debido a la dureza de la experiencia.

Carlos Carlín también contó que durante muchos años estuvo molesto con su padre por haberlo abandonado. “Yo estuve mucho tiempo molesto con él por el abandono, entonces lo primero que hice fue llamar la atención, quería ser actor, al velorio fui con una chalina, vestido de verde, con zapatillas rojas. Bloqueé ese episodio por algunos años”, contó.

Carlos Carlín tuvo una conversación de casi 40 minutos para el pódcast de Magaly Medina. Foto: YouTube.

