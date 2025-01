Onelia Molina no se quedó callada luego de que su pareja, Mario Irivarren, reviviera en el pódcast ‘Good Time’ los duros momentos que enfrentó tras su ruptura con la influencer Alondra García Miró en ‘Combate’.

Cabe destacar que Alondra y Mario pusieron fin a su relación en 2014, y solo dos meses después, la modelo captó la atención mediática al iniciar un romance con el futbolista Paolo Guerrero.

¿Onelia Molina incómoda por los recuerdos de Mario Irivarren sobre Alondra García Miró?

Onelia Molina fue consultada sobre los comentarios de Mario Irivarren en su pódcast, donde recordó su relación con Alondra García Miró. Lejos de mostrarse incómoda, la modelo arequipeña respondió con total seguridad, asegurando que no le afecta en lo absoluto, ya que confía en él.

“No, la verdad que no. No he visto el episodio completo, solo algunos clips, pero es parte de su pódcast y él puede hablar de lo que quiera”, respondió con seguridad. Además, la integrante de ‘Esto es Guerra’ enfatizó que su relación con Irivarren se basa en respeto y confianza, por lo que no le preocupa que él recuerde episodios de su vida. “Confío en él. Creo que la base de nuestra relación es la confianza y el respeto, así que todo está perfecto entre nosotros”, sentenció.

Onelia Molina y Mario Irivarren. Foto: América TV.

Mario Irivarren y el difícil momento que vivió tras su ruptura con Alondra

En el último episodio de ‘Good Time’, Mario Irivarren reveló detalles nunca antes escuchados sobre su relación con Alondra García Miró y cómo la intensa cobertura mediática complicó su recuperación de una lesión en el tobillo. Durante la conversación con sus compañeros Laura Spoya y Gerardo P, en su canal de YouTube ‘Todo Good’, Irivarren abrió su corazón y compartió cómo la presión externa afectó ese difícil proceso. “Fue un momento bien duro en mi vida. En ese tiempo, me iba bien económicamente gracias al programa, tenía salud y tenía amor. Recuerdo que le dije al universo: ‘Gracias, vida, porque tengo todo lo que quiero: salud, amor, dinero, familia’”, señaló el modelo y chico reality.

Sin embargo, el sueño que estaba viviendo cambió en tan solo unos meses. “Tres doritos después, me estafaron con 50 mil dólares, todo el dinero que tenía ahorrado. Luego, me rompí el pie en el programa y, en ese ínterin, mi relación no venía bien y terminé con Alondra. Pasé de tenerlo todo a no tener nada: ni dinero, ni salud, ni trabajo, ni amor. Fue bien difícil”, contó.