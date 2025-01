A pocas semanas del inicio de la Liga 1 2025 y algunos días antes de la Tarde Blanquiazul, Alianza Lima comunicó que Fernando Gaibor, uno de sus flamantes fichajes para la presente temporada, sufrió una dura lesión en la mano. Este hecho podría ocasionar que el ecuatoriano se pierda los partidos de preparación que sostendrá el club íntimo e incluso sería baja en el plantel blanquiazul durante las primeras jornadas del torneo.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que un jugador de Alianza se lesiona durante la pretemporada, lo cual motivó a que muchos hinchas pidieran ‘ayuda espiritual’ para el cuadro blanquiazul. A través de las redes sociales, los fanáticos adujeron que el club necesita una limpia, pues creen que las constantes lesiones con causa de la mala suerte.

Hinchas de Alianza Lima piden ayuda de un chamán ante constantes lesiones

A través de sus redes sociales, Alianza Lima anunció que Fernando Gaibor sufrió una lesión en la mano derecha, lo que ocasionaría que se pierda los partidos amistosos antes del inicio de la temporada, así como las primeras jornadas de la Liga 1. Frente a esta situación, los hinchas blanquiazules no pudieron esconder su frustración ante la seguidilla de lesiones que tienen en pretemporada y pidieron la intervención de chamanes.

“Hagan una limpieza a EGB, no es normal”, “A EGB deben ponerle agua bendita”, “Estamos maldecidos”, “Si conocen a un chamán o sacerdote debería ser el nuevo jale de Alianza”, “Pásenle huevo al club”, “Limpieza urgente a EGB y Matute, tómenselo en serio”, “Manden a un chamán para una limpieza”, “Pásenle ruda a los jugadores”, fueron algunos de los comentarios.

Esta preocupación de los hinchas no es gratuita, pues no es la primera vez que sucede algo similar previo al inicio del torneo. En 2023, Pablo Sabbag sufrió una lesión en el codo que no le permitió llegar a las primeras jornadas, mientras que en 2024 fue el turno de Renzo Garcés, nuevo fichaje en aquel entonces, que tuvo un problema en el ojo que impidió que completase la pretemporada.

Alianza Lima anuncia lesión de Fernando Gaibor

Por la tarde del último jueves 9 de enero, Alianza Lima informó a sus hinchas que Fernando Gaibor sufrió una fractura en su mano derecha apenas cuatro días después de haber sido anunciado como nuevo jugador blanquiazul. Si bien el club no anunció cuántos días estará fuera de competencia el jugador ecuatoriano, sí señaló que su periodo de recuperación no será largo.

“El futbolista será intervenido quirúrgicamente y podrá iniciar trabajos de rehabilitación a partir del tercer día de postoperación. El club irá informando sobre la evolución del futbolista”, señaló la institución a través de un comunicado.