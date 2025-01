Milagros Pedreschi, conocida exbailarina y exvedette, reveló detalles poco conocidos de su relación con el actor cómico Carlos Vílchez, con quien tuvo un romance cuando ella tenía 18 años y él 36. Según declaró en una reciente entrevista, su historia de amor no fue clandestina, a pesar de que en ese momento se le acusó de haber sido la amante del popular ‘Carlota’.

La relación, que comenzó en 2003, fue motivo de controversia debido a que Carlos Vílchez seguía casado por papeles con Elena Vin Mathios. Sin embargo, Milagros Pedreschi asegura que el cómico estaba separado en ese entonces y que su romance fue conocido por la familia del actor.

Milagros Pedreschi revela que nunca fue la "amante" en su relación con Vílchez

En una entrevista para un podcast de Trome, Milagros Pedreschi aclaró que nunca se sintió la amante de Carlos Vílchez. "Yo podría dar fe de que sí estaban separados, pero vivían en la misma casa. Él viajaba conmigo, pasábamos Navidades juntos y conocía a su familia”, afirmó la exbailarina, destacando que siempre tuvieron una relación abierta y sin secretos.

Pedreschi recordó cómo su amor con Carlos Vílchez fue constantemente expuesto en los medios. “Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como un ampay porque estábamos en una relación. Nunca nos escondimos”, aseguró. También enfatizó que su romance duró cerca de tres años y que él siempre la acompañaba a sus eventos y presentaciones.

La exvedette también recalcó que si hubiera sido una amante, su relación no habría sido tan pública. “Nosotros íbamos a todos lados, él me acompañaba incluso a mis shows de vedette. Si hubiera sido una amante, no me habría lucido”, declaró. Yo era una chiquilla, tenía 18 años y él me decía que estaba separado.

Milagros Pedreschi y Carlos Vílchez. Foto: difusión

¿Cómo fue la relación de Milagros Pedreschi y Carlos Vílchez?

El romance entre Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi comenzó en 2003, en medio de rumores y críticas. La exbailarina tenía apenas 18 años, mientras que el actor ya había cumplido 36. A pesar de la diferencia de edad y la situación marital de Vílchez, la exbailarina asegura que su amor nunca fue clandestino.

“Él me decía que estaba separado, y yo nunca dudé de él. Conocí a su familia, a su hijo menor desde pequeño, y pasábamos tiempo juntos como una pareja normal”, explicó. También reveló que su relación se desarrolló con total naturalidad, lo que incluye celebraciones familiares y viajes.

Sin embargo, en 2006, Elena Vin Mathios, exesposa de Vílchez, acusó públicamente a Milagros Pedreschi de haberse entrometido en su matrimonio, generando un escándalo mediático. Aunque en ese momento la exbailarina negó las acusaciones, años después reconoció el romance, insistiendo en que no fue una relación clandestina.