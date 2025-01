Jonathan Maicelo, reconocido boxeador peruano, vuelve a estar en el centro de atención luego de someterse a una operación en la nariz que dejó impactados a sus seguidores. Tras la intervención, el deportista apareció este miércoles 8 de enero en el programa 'Todo se filtra', donde no solo habló sobre los cambios en su apariencia, sino que también realizó una sorpresiva confesión sobre su vida personal. Con su característica personalidad directa, el púgil compartió detalles que rápidamente generaron revuelo.

Durante su participación en el programa, Maicelo aseguró que su atractivo con las mujeres ha sido uno de sus puntos fuertes, independientemente de los cambios físicos recientes. "Siempre he tenido jale con las mujeres, siempre", señaló Jonathan, ante la sorpresa de 'Metiche'. Esta declaración desató una ola de reacciones entre los televidentes, quienes no tardaron en opinar sobre la confianza del boxeador en redes sociales.

¿Qué dijo Jonathan Maicelo tras reaparecer en TV nacional?

Durante su reciente aparición en 'Todo se filtra', Jonathan Maicelo no solo habló sobre los resultados de su operación, sino que también se animó a compartir detalles sobre su vida personal que no pasaron desapercibidos. Con su habitual estilo franco y seguro, el boxeador se refirió a su relación con el público femenino, destacando que, a pesar de las críticas o comentarios que pueda recibir, siempre ha contado con una fuerte atracción hacia las mujeres, incluso entre las generaciones más jóvenes.

"Yo siempre he tenido jales con las mujeres, siempre. Así tú digas que no, siempre. Digan lo que digan, siempre (he tenido jale). A donde voy, las mujeres se me acercan y son muy jóvenes", indicó el boxeador en Panamericana Televisión.

"Y no lo digo con sinónimo de creerme, porque es la verdad. Yo tengo una actitud en la cual impongo mi presencia y cuando una chica me gusta, yo le 'caigo', la abordo y la enamoro", añadió Jonathan Maicelo, quien lució su renovada apariencia por primera vez en televisión nacional.