La cantante Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje. En el video, la intérprete lamentó la eliminación de su videoclip de 'Señor Mentira', uno de sus mayores éxitos, de Youtube, el cual había alcanzado un millón de reproducciones en menos de una semana. La noticia fue un golpe para sus fanáticos, quienes la vieron crecer en la música, especialmente con este tema que la catapultó al estrellato.

Daniela Darcourt se quiebra tras eliminación de 'Señor Mentira' de Youtube

El videoclip de 'Señor Mentira' fue lanzado el 14 de febrero de 2019, convirtiéndose en uno de los más populares de la cantante. En su mensaje, Daniela Darcourt expresó la tristeza que le causó la desaparición de su trabajo de YouTube. "Como ustedes lo saben, hace 6 años comencé en esta aventura musical como solista, un camino que me ha costado muchísimo", comentó.

Agregó que, además de la música, ha tenido que lidiar con los desafíos de gestionar su banda, idear presentaciones y enfrentar largas jornadas de trabajo, todo lo cual ha implicado un esfuerzo considerable para alcanzar el éxito.

A lo largo del video, Daniela Darcourt también se sinceró sobre las dificultades que ha enfrentado en la industria musical, especialmente en los últimos años. "He recibido comentarios como 'Dani, ¿por qué tu música no suena como antes?' o '¿por qué no estás en tal lugar si te lo mereces?'", dijo visiblemente afectada. Reconoció que muchas veces se ha sentido atacada por ciertos actores en la industria, quienes, según ella, intentan frenar su progreso.

"Una situación con la que vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad a hacer lo que me plazca hacer con mi música, a estar donde yo quiera estar con el apoyo de ustedes. Me cansé de callar y finjir que todo está bien porque no es así. Confío en el poder divino, Dios y mis santos saben que jamás en la vida me he atrevido a hacerle daño a alguien en esta industria por más que se hayan dicho cosas (...) Quiero agradecer a las personas que hacen mi camino más difícil porque me enseñan mucho y a ser más fuerte cada día", finalizó.