El retiro del videoclip de 'Señor Mentira' de YouTube, uno de los mayores éxitos de Daniela Darcourt, generó preocupación entre sus seguidores. En un video dirigido al público, la cantante anunció esta noticia y expresó que hay personas que no la dejan avanzar frente a la baja de su tema, lo que provocó una ola de críticas directamente a Christian Maldonado, conocido como 'Master Chris'. El exproductor de la salsera se pronunció sobre la polémica y aseguró que ha recibido amenazas en sus redes sociales; sin embargo, aseguró no tener alguna responsabilidad con la eliminación del video.

El videoclip, lanzado en los inicios de la carrera como solista de Daniela, fue eliminado por un conflicto técnico relacionado con derechos de autor en YouTube. Aunque la controversia se resolvió con el restablecimiento del video, Master Chris aseguró que su equipo trabajó para solucionar el problema sin haber sido solicitado por la cantante. El productor aprovechó la oportunidad de pedir mayor responsabilidad en las declaraciones públicas que puedan afectar a terceros.

Exproductor de Daniela Darcourt le responde a la salsera: "Hablen con nombres"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Master Chris aseguró que las declaraciones que hizo la salsera dejan abierta la posibilidad de que sea malinterpretado por sus seguidores y provocar la reacción negativa. "Las amenazas que he estado recibiendo yo y mi familia han sido contundentes. Agradecería a artistas, si tienen pruebas, hablen con nombres. Siento que no es responsable hacer una denuncia y no decir nombres, quién fue y las pruebas, yo no fui, no tenía conocimiento que te bajaron el video Daniela, hace tiempo no hablo contigo", afirmó el exproductor de la salsera.

El productor expresó su sorpresa por los comentarios y amenazas que recibió tras las declaraciones de la salsera. El productor sin pruebas, especialmente cuando su relación con la cantante nunca fue conflictiva. "Cuando trabajamos juntos nunca tuvimos enfrentamientos, por lo que me sorprende esta situación", señaló. El productor también comentó sobre las amenazas que él y su familia habían recibido: "Las amenazas que he estado recibiendo yo y mi familia han sido contundentes", concluyó su mensaje.

Master Chris afirma que ayudó a restablecer 'Señor Mentira' a YouTube

Master Chris aseguró que dedicó todo un día junto a su equipo para identificar la causa del problema y ayudar a restaurar el videoclip. "Los buenos somos más, que me pasé todo el sábado con mi equipo de trabajo para solucionar la situación porque fuimos nosotros los que restablecimos esto gracias al trabajo colaborativo con YouTube", afirmó.

"En ningún momento nadie del equipo de trabajo de Daniela apareció. Porque era como que 'qué estoy pasado, me están amenazando, yo no tengo idea de esto'. Quería decir que hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, primero no están dando nombres y la gente piensa que yo. Hay que ser responsable en las redes sociales", añadió el productor.