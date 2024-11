La salsera peruana Yahaira Plasencia volvió a ser el centro de atención tras su participación en los Latin Grammy 2024. Aunque no figuró entre los nominados, la artista asistió a la gala acompañada de su productor musical, Sergio George. Su elegante vestido atigrado ajustado, con encajes y un pronunciado escote, acaparó miradas y marcó un cambio significativo en su estilo habitual. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas hacia su apariencia, especialmente por supuestos 'retoques' en su rostro.

Yahaira Plasencia da inesperada respuesta tras las críticas a su look en los Latin Grammys

Las imágenes que Yahaira compartió en sus redes sociales, mostrando momentos con artistas como Christian Nodal, Marc Anthony y La India, generaron diversas opiniones. Muchos aplaudieron su esfuerzo por destacar en eventos internacionales, mientras que otros se enfocaron en su aspecto físico. Los comentarios en redes sociales apuntaron principalmente al tamaño de sus labios y a una supuesta alteración de su rostro.

Ante las observaciones, la intérprete de 'Y le dije no' respondió de manera directa y con un tono irónico: “Amiga, me he operado toda la cara, me he puesto labio, me he puesto nariz, me he puesto ojo, me he puesto todo. (¿Así tomas las críticas?) Sí, que hablen”, declaró Yahaira, reafirmando su seguridad frente a los comentarios.

Sergio George desmiente a Yahaira Plasencia y revela que se quedaron juntos en su hotel

En una entrevista exclusiva para 'América hoy', Yahaira Plasencia afirmó que alquiló un Airbnb en Miami para prepararse para su evento. Sin embargo, Sergio George la contradijo al asegurar que ella estuvo en su departamento, donde su habitación estuvo ocupada por el equipo de la cantante.

"Yo tengo un departamento en el hotel en el que nos quedamos, grande, grandísimo. Habían dos recámaras. El día del show se cambian aquí, ella con su amiga Nani, en mi habitación, habían estilistas, maquillista de ella. ¿Por qué no? Somos amigos, quédate acá. La amistad es eso", expresó inicialmente el productor.

(¿Se quedó en tu departamento entonces?) "Solamente el día del show, eso sí, porque teníamos tres camas. Ellas estaban por su lado, yo estaba por mi lado. Yo no escondo nada. Yahaira no quiere que se sepa eso por miedo a qué van a decir en Perú, pero a mí no me importa qué van a decir en Perú, es la verdad", añadió Sergio George.