La reconocida cantante Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, ha causado revuelo en las redes sociales al insinuar su posible renuncia al grupo de cumbia piurana. Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, la vocalista respondió a las críticas que ha recibido en los últimos días, tanto por su actitud en los escenarios durante la gira europea de la agrupación, como por los rumores sobre su relación con sus compañeras.

“Yo ya firme contrato para 3 años, pero lo voy a pensar si me retiro del grupo para que ustedes sean felices”, afirmó cantante antes las críticas que ha recibido por su desempeño en el escenario, lo cual obligaron a Edwin Guerrero, líder del grupo, a pronunciarse el tema del desempeño de las cantantes durante un reciente evento en España, señalando que la fatiga y la diferencia horaria pudieron haber afectado la presentación y no descartó en tomar las medidas pertinentes de manera interna.

¿Kiara Lozano dejará Corazón Serrano?

En medio de críticas y rumores, Kiara Lozano no dudó en expresar su descontento y aclarar su postura. Durante la transmisión, la vocalista fue contundente al afirmar que, aunque tiene contrato con la agrupación por tres años más, está considerando seriamente la posibilidad de renunciar. “Yo ya firme contrato para 3 años, pero lo voy a pensar si me retiro del grupo para que ustedes sean felices”, afirmó la cantante.

“Nuestros jefes han dicho que el que quiere que se retire se puede retirar del grupo", comentó Lozano en su transmisión. “Vamos a ver si por ahí hago llegar mi renuncia para que ustedes sean felices”, dijo con evidente molestia por las críticas recibidas.

“Si me dicen que es probable que se puede renunciar porque queremos y que nos lo van a aceptar, entonces vamos a pensarlo para que sean felices, queridos fans confundidos y eso no quiere decir que fuera de Corazón Serrano no voy a hacer nada", agregó la cantante de 23 años.

Kiara Lozano habla ante las críticas sobre su relación con las integrantes de Corazón Serrano

Otro de los puntos que causaron controversia en redes sociales fue la declaración de Kiara Lozano sobre su relación con las demás integrantes del grupo. La cantante, fiel a su estilo directo, respondió a estos comentarios durante su live, dejando en claro que, aunque se lleva bien con todas, no considera a ninguna de sus compañeras como amiga, pero que no significa que se lleve mal con ellas.

"Nosotros, como artistas, llevamos dos vidas paralelas: la vida de artista y la vida privada. El hecho de que mis compañeras de trabajo sean mujeres no significa que todas sean mis amigas, o que ninguna lo sea. Me llevo muy bien con todas", afirmó la vocalista, desestimando los rumores de problemas personales dentro del grupo. Lozano incluso añadió con una sonrisa: "Amiga de nadie, compañera de todos", en referencia a su relación profesional con el resto del equipo.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Además, la cantante de Corazón Serrano reiteró que sus palabras fueron dichas de manera voluntaria y que no se arrepiente de nada de lo que expresó. "Yo no estoy aquí para arreglar nada ni para pedir disculpas. Nadie me ha obligado a decir nada", afirmó tajantemente.

Kiara Lozano y sus compañeras de Corazón Serrano. Foto: composición LR

¿Qué dijo Edwin Guerrero sobre falta de actitud de las cantantes de Corazón Serrano?

Por su parte, Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, también se pronunció, anteriormente, respecto a la situación del grupo y las críticas hacia algunas de sus vocalistas. Durante una transmisión en vivo, Guerrero habló sobre las dificultades que enfrentaron durante su reciente gira por Europa, mencionando que el cansancio acumulado por el largo viaje y la diferencia horaria afectaron el rendimiento de las cantantes, particularmente en la presentación en España, la primera del tour europeo.

"El viaje fue largo y agotador. Llegamos a Madrid, tomamos un tren a Barcelona y apenas tuvimos tiempo de descansar antes del show. El cansancio y el cambio de horario nos jugaron una mala pasada", explicó Guerrero. Sin embargo, también dejó claro que, aunque la fatiga es comprensible, hay comportamientos que no se pueden pasar por alto y que es necesario mantener el profesionalismo en todo momento.

Guerrero aclaró que el grupo tomará medidas para abordar estos problemas internamente y que, aunque no tiene la intención de despedir a ninguna integrante, está dispuesto a dialogar con aquellas que decidan dar un paso al costado. "Vamos a tener una reunión para tratar varios temas. Si alguna de las chicas decide no continuar, llegaremos a un acuerdo, siempre de manera pacífica y profesional", aseguró el líder del grupo.