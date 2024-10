La jornada inicial de 'Acceso al corazón 2' tuvo un momento emotivo protagonizado por Ana Lucía Urbina. La cantante, visiblemente conmovida durante la interpretación de 'Hasta la raíz', tuvo que detener su actuación. Esto generó preocupación entre el público, que no dudó en brindarle su apoyo.

El episodio ocurrió en plena gira de Corazón Serrano, donde Ana Lucía se mostró visiblemente afectada por motivos que aún no ha revelado de manera pública. Aunque la artista ha demostrado ser una figura fuerte y comprometida con su carrera, este momento dejó ver su lado más vulnerable. Sus seguidores y el público presente se mostraron comprensivos, coreando la canción en su lugar y enviándole muestras de afecto a través de redes sociales tras el inesperado suceso.

¿Qué pasó con Ana Lucía Urbina?

Durante una presentación reciente de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina se encontraba interpretando el icónico tema 'Hasta la raíz', una de las canciones más emblemáticas de la agrupación. Sin embargo, en un momento inesperado de la interpretación, la cantante comenzó a mostrar señales de profunda emoción, lo que la llevó a dejar el micrófono de manera repentina.

Conmovida y visiblemente afectada, Ana Lucía se dirigió hacia Briela Cirilo, su compañera en la agrupación, para pedirle que la ayudara a continuar con la canción. El gesto tomó por sorpresa tanto a los asistentes como al resto de los integrantes de Corazón Serrano, quienes no dudaron en respaldar a Ana Lucía mientras intentaba reponerse.

Después de unos minutos de pausa, Ana Lucía logró calmarse y decidió retomar la interpretación del tema, lo que generó una fuerte ovación por parte del público. La energía de los fanáticos fue clave para que la cantante recuperara su confianza y pudiera terminar la canción con la misma pasión con la que la había comenzado.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano anuncia que perdió a su bebé

El jueves 4 de julio, Ana Lucía Urbina anunció con tristeza la pérdida de su bebé. A través de un mensaje extenso y emotivo, la cantante de Corazón Serrano compartió su dolor con sus seguidores, pidiendo respeto y comprensión tanto de ellos como de los medios de comunicación.

"En primer lugar, para saludarlos muy cordialmente y agradecer las muestras de preocupación y afecto que he recibido de las personas que me aprecian tanto como persona y como artista. Asimismo, confirmar que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé", señaló la cantante en un inicio.

"Atravesar este duelo ha sido una de las experiencias más desgarradoras que he tenido que afrontar. La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar. Les agradezco infinitamente todas las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que he recibido de muchos de ustedes. Sus palabras de aliento y acompañamiento han sido un gran consuelo en estos días tan abrumadores", continuó la artista.

Ana Lucía Urbina se quebró en pleno show